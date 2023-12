Silvestr a Nový rok v Praze. Na Václaváku nezaparkujete, metro pojede déle

Program na Staroměstském náměstí na přelomu roku: 31. 12. 2023: 16.45 – 17.30 Bobík a kamarádi na výletě – moderuje Jan Ladra

19.00 – 19.30 So Fine

19.30 – 20.15 DJ Daniel Kraus

20.15 – 20.45 So Fine

20.45 – 21.30 DJ Daniel Kraus

21.30 – 22.00 So Fine

22.00 – 22.45 DJ Daniel Kraus 22.45 – 23.15 So Fine

23:15 - 24:00 DJ Daniel Kraus 1. 1. 2024 15:00 - 16:00 Novoroční zpěvy – árie z českých oper, účinkují operní sólisté Jana Belušová a Michal Bragagnolo Kompletní program na www.trhypraha.cz