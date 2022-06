Praha ustoupila vládě a otevře centrum pro uprchlíky. Je to chyba, říká Hřib

Praha krajské centrum pro uprchlíky z Ukrajiny, které uzavřela kvůli velkému množství běženců v hlavním městě, znovu otevře v pondělí 11. července. Po čtvrtečním jednání pražského krizového štábu to řekl primátor Zdeněk Hřib.

Město nicméně podle něho nemá ubytovací kapacity, takže centrum bude Ukrajincům poskytovat jen nouzové přenocování ve stanových táborech a zprostředkovávat státní lůžka.

Centrum ve Vysočanech uzavřela Praha v polovině června, Hřib to tehdy odůvodnil tím, že v metropoli je příliš mnoho uprchlíků a město již pro ně nemá ubytování. Následovala jednání s vládou o požadavku ustanovit jasný mechanismus umisťování uprchlíků po celé republice.

Vláda však podle Hřiba ve středu rozhodla o tom, že všechna krajská centra mají zůstat v provozu. Rozhodnutí označil za špatné, město se mu však přizpůsobí. „Z mého pohledu se jedná o rozhodnutí chybné, protože se vůbec nezabývá řešením té situace, že v Praze je až čtyřikrát větší počet uprchlíků na hlavu než v některých jiných krajích,“ řekl.

Před Velikonocemi se otevřelo pražské Asistenční centrum pro uprchlíky na nové adrese ve Vysočanech. (19. dubna 2022)

Dodal, že před otevřením centra je nejprve nutné zajistit dobrovolníky, na kterých je provoz závislý. Proto se zařízení otevře až v pondělí 11. července, a to s otevírací dobou od pondělí do čtvrtka mezi 08:00 a 15:00 a v pátek od 08:00 do 14:00. Zároveň centrum nebude Ukrajincům nabízet ubytování s výjimkou nouzových stanových městeček a kapacit zajišťovaných Správou uprchlických zařízení. „Dalo by se to shrnout tak, že otvíráme od 11. bez ubytování,“ řekl primátor.

Dodal, že město má nyní problémy i s ubytováním již přítomných Ukrajinců, protože například jeden hotel, který je ubytovával, vypověděl magistrátu smlouvu. „Teď řešíme více než 200 lidí, jimž musíme zajistit ubytování jinde,“ uvedl. Dodal, že z jeho pohledu vláda neřeší požadovaný relokační mechanismus s dostatečnou prioritou a její postup měl být opačný – nejprve jej vytvořit a až poté řešit asistenční centra. „Je to nějaká vizitka vlády Petra Fialy,“ dodal.

Za čtyři měsíce ruské invaze na Ukrajinu vydalo Česko běžencům téměř 375 000 víz dočasné ochrany. V Praze to bylo asi 89 000. Ministr vnitra Vít Rakušan ve středu uvedl, že systém krajských center bude minimálně v červenci fungovat stejně jako dosud. V průběhu měsíce chce vláda vyhodnotit, jakým způsobem případně změnit přijímání a pomoc uprchlíkům na krajské úrovni.