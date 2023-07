Dusil ho a stiskl mu tepnu, za vraždu nemocného staříka dostal muž deset let

Obžalovaný u soudu prohlásil vinu. „Souhlasím se skutkem, jak je v obžalobě a s trestní kvalifikací. Dále bych chtěl říci, že mě celá věc velice mrzí. Kdybych to mohl vrátit zpátky, tak to nikdy neudělám. Je mi to líto,“ uvedl dnes u soudu obžalovaný. Verdikt je pravomocný.

Trnka podle spisu vraždil „poté, co ho v minulosti několikrát napadlo, že poškozeného, jemuž bylo nutno poskytovat odpovídající péči s ohledem na jeho pokročilý věk a zdravotní stav, usmrtí“.

Loni v létě Trnka údajně přemýšlel o tom, že si opatří morfin, který devětaosmdesátiletému seniorovi vpraví do těla injekční stříkačkou. O půlnoci na 20. prosince ale přistoupil k jinému plánu.

Podle žalobce v rodinném domě, který obýval s družkou a jejím otcem, záměrně vyřadil z provozu bezpečnostní kamery. Poté vstoupil do kuchyně, kde starý muž spal, a začal ho dusit podsedákem zabaleným do igelitového pytle.

Senior se bránil a zápasil o život. Pachatel mu proto podle obžaloby stiskl krční tepnu, sedl si své oběti na hrudník a pytel s podsedákem mu vtlačil do úst. Seniorovi tak znemožnil dýchání na pět až osm minut a muž se udusil.