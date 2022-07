„Hlubuček byl jako buldozer, Redl byl jeho soukromá akce.“ Radní STAN vzpomíná na fungování pražské buňky

„Problém byl, že Petr Hlubuček neumožňoval vznik oblastních a místních organizací. (...) A rozpliznutím této struktury se mu dařilo STAN v Praze jednoduše ovládat,“ líčí Dušek. V rozhovoru se vrací ke kauze Hlubuček, která se točí kolem ovlivňování zakázek v dopravním podniku metropole.

Lidovky.cz: Jak se nynější fungování krajské organizace liší od provozu za Hlubučkova předsedování?

Pro mě jeho zatčení bylo překvapením. Do krajského výboru jsem byl zvolen před necelými dvěma lety. V původním složení fungoval po komunálních volbách v roce 2018. My jsme ho rozšířili a konečně se zástupcům velkých městských částí podařilo získat v něm významnější roli. Vychází to z toho, jak byl STAN v Praze založen.