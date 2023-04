Původní zpráva

Vládnutí v metropoli se promítá do fungování městem kontrolovaných společností. V nich dochází k obměně lidí v dozorčích radách zpravidla po volbách. Jak zjistily Lidovky.cz, nově se připravuje instalace zástupců koalice Spolu a Pirátů do PPF banky, ve které vlastní město minoritní podíl. Ve čtvrtek proběhne valná hromada společnosti, která by měla o změnách rozhodnout.