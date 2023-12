Pražané se MHD příští rok svezou za stejnou cenu, na dani z nemovitosti si připlatí

Jízdné a poplatky za psy v Praze V případě jednorázových jízdenek činí plná cena za 30 minut 30 Kč, za 90 minut 40 Kč, za 24 hodin 120 Kč a za 72 hodin 330 Kč. Zvýhodněné jízdné pro seniory od 60 do 65 let stojí polovinu, přičemž nelze zakoupit zvýhodněnou jízdenku na 72 hodin.

Běžný měsíční kupon stojí 550 Kč, čtvrtletní 1 480 Kč a roční 3 650 Kč. Zvýhodněný kupon si mohou zakoupit junioři od 15 do 18 let, studenti denního studia od 18 do 26 let a senioři od 60 do 65 let. Za měsíční kupon zaplatí 130 Kč, za čtvrtletní 360 Kč a za roční 1 280 Kč.

Zdarma mohou jezdit děti do 15 let a senioři starší 65 let.

Poplatek za psa v bytě činí 1 500 Kč za jednoho psa a 2 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Pes chovaný v rodinném domě vyjde v Praze 1 až 15 a v Praze 17 na 600 Kč a na 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. V ostatních městských částech je to 300 Kč za jednoho psa a 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.