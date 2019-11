Praha nesouhlasí s prodejem mořských ryb na trzích, nejde o lokální produkty. Občané i místní radnice se bouří

Praha Kdo v posledních týdnech vyrazil za krevetami na farmářské trhy na Kulaťáku, zřejmě odešel s prázdnou. Trhy v pražských Dejvicích po letech přišly o stánky s čerstvými mořskými rybami a dalšími plody moře. Podle magistrátu organizátoři porušovali tržní řád. Proti tomu se provozovatelé společně s vedením Prahy 6 chtějí bránit. Absence oblíbených mořských pochutin vzbudila na sociálních sítích občanskou nevoli hlavně mezi „dejvickými“.

„Pro mě byly čerstvé ryby hlavním důvodem, proč chodit na trhy. Sobotní ústřice mi chybí. Za mě chyba – podle mě trhy nejsou jen o farmářském zboží, ale i o čerstvém zboží a o street food – viz nejlepší kalamáry v Praze,“ zní jeden z mnoha komentářů na Facebooku. Reagují tak třeba na absenci stánku chorvatských majitelů Seafood from Maare, kteří na trzích fungovali deset let.



Nedávné stažení dvou stánkařů z trhů na Vítězném náměstí v Praze 6 je výsledkem výzvy, kterou od pražského magistrátu dostali provozovatelé trhů. Jejich fungování je totiž podle živnostenského odboru v rozporu s tržním řádem a platnou vyhláškou. „Zrušení stánků s prodejem mořských ryb a darů moře je reakcí na kontrolní zjištění magistrátu i veterinární správy,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Grilované kalamáry



Kontroly podle něj zjistily, že se na trhu v rozporu s tržním řádem prodávají dovážené výrobky jako tuňák, krevety, slávky nebo ústřice koupené ve velkoobchodech Makro či Nowaco. Právě takto zakoupené produkty vadí městské veterinární správě. Podle Hofmana vyplývá ze samotné podstaty definice farmářských trhů, že má jít pouze o lokální a sezonní farmářské produkty, nikoli živočišné či rostlinné výrobky z velkoobchodních sítí. Výzvu magistrátu podle něj dostaly i farmářské trhy na Palackém náměstí.

„Prodejem takových produktů dochází k dehonestaci podstaty konání farmářských trhů a porušování tržního řádu,“ popsal, co vyhláška z roku 2011 nařizuje. Majitelé Seafood from Maare, kteří se trhů již neúčastní, pro Lidovky.cz řekli, že mořské ryby a další plody moře kupují z celého světa, ve většině případů přímo od dodavatelů, neboť jde o levnější variantu.

Spor o sortiment a podstatu farmářských trhů

S postupem magistrátu pochopitelně nesouhlasí provozovatelé trhů na Kulaťáku. Se svým zřizovatelem, jímž je městská část Praha 6, se dohodli, že vyjednávání nechají na něm. Vedení Prahy 6 si teď nechává zpracovat právní analýzu.

„Domníváme se, že výnos magistrátu nemá oporu v zákoně, neboť „Farmářské trhy“ nejsou v žádných normách definovány jako prostor, kde se nesmí prodávat jiné ryby, než ty ulovené v ČR,“ napsal serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek a dodal, že všichni návštěvníci trhů si nepochybně uvědomují, že ryby nebyly vyloveny v jihočeských rybnících nebo nevyrostly na jižní Moravě.

Farmářské trhy jsou u návštěvníků velmi oblíbené, jenom v Praze jich najdeme přes dvacet.

„Do konceptu navštěvovaných Farmářských trhů navíc spadá také stále populárnější Festival ambasád, který je na rozmanitosti světových chutí založen a už z principu nemůže jít o lokální produkty. Mrzelo by nás o tento sortiment přijít, proto si počkáme na výsledky právní analýzy,“ dodal Šrámek.



Mluvčí provozovatelů trhů na Kulaťáku je připravena podniknout vše, aby se prodejci mohli zase vrátit. „Stánky s mořskými rybami jsou neuvěřitelně oblíbené a na trzích chybí. Máme mnoho zahraničních návštěvníků a spousta těch místních absenci ryb komentuje. Tržní řád je poněkud nejasně vyjádřený. Má být ale schválená jeho novela, takže uvidíme, co v ní bude. Potřebujeme najít cestu, jak stánky zpět vrátit,“ řekla za provozovatele dejvických farmářských trhů Andrea Vodňanská.