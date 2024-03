Na Průmyslový palác se letos vrátí vitráže, dělníci se zaměří na opravu střech

„Letošní rok bude hlavně ve znamení střech, protože se pustíme do střech jak na novém křídle, tak budeme pokračovat v rekonstrukci střech střední haly. A připravujeme také střechy na pravém křídle, tom původním. Takže to bude to hlavní a viditelné, co se tu bude dít,“ řekl Čech.

Dělníci letos rovněž dokončí ocelovou konstrukci nově budovaného vyhořelého křídla. Dodělají také přístavky na severní straně paláce, což jsou suterénní místnosti zakopané v zemi. „Začneme budovat také fasádu na levém (vyhořelém) křídle,“ doplnil Čech.

Uvnitř budou dělníci v suterénu montovat strojovny a technické zázemí. Hotové jsou již hrubé podoby podlah, téměř dokončené jsou i vyzdívky.

Zároveň se v letošním roce opraví umělecké prvky, které se nachází v dílnách. Tam je už odborníci obnovují. „Navracet se sem budou letos vitráže, půjdeme postupně od severní části k jihu,“ přiblížil Čech. Na prostřední část paláce by se letos také měly vrátit opravené hodiny a věžička.

„Ambicí je navrátit co jde do původní podoby, aby to, co se třeba za socialismu různě přelepovalo, dostalo původní šmrnc,“ řekl pro iDNES.cz Zábranský.

„Staví se replika, to znamená, že vnější vzhled bude stejný jako v roce 1891, dokonce se palác vrací v původní barevnosti, doplňuje se sochařská výzdoba, která zmizela v průběhu let,“ doplnil ho předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl. „Konstrukce je nová, je to svařovaná ocelová konstrukce. Ta původní dostala při požáru v roce 2008 tak obrovský zásah, že nebylo možné ji zachovat.“

Část paláce vyhořela 16. října 2008. Kompletní rekonstrukce začala v únoru 2022 a původně měla skončit v roce 2025, avšak komplikace opravy prodlouží. Náklady mají být zhruba 2,64 miliardy korun.

V pravém křídle, stejně jako ve zbytku paláce, bude moderní protipožární ochrana, která nahradí tu z 90. let minulého století tvořenou hliníkovými fóliemi podobnými alobalu.

Dokončení rekonstrukce v roce 2026

V průběhu stavby narazili dělníci na komplikace, které nečekali. To se týká například zmíněného stavu podlah nebo takzvané Smetanovy vestavby ve středním traktu.

„Myslím, že realistický termín je dva roky, tedy dokončení v roce 2026, nyní to řeší (magistrátní) odbor investic se zhotovitelem. Co se týče peněz, tak tam se budou dělat nějaké vícepráce, které souvisí s těmi komplikacemi, ale finální částku ještě nevíme, to se ukáže,“ řekl Zábranský. Podle něj se ale již další komplikace neočekávají.

Palác byl postaven při příležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 podle návrhu architekta Bedřicha Munzbergera. Od počátku sloužil k pořádání výstav a dalších kulturních akcí, i když původně mělo jít o dočasnou stavbu. V letech 1952 až 1954 komunistická vláda rozhodla o změně funkce a hlavní halu paláce nechala přestavět na společenský a taneční sál. Změnilo se i jeho jméno na Sjezdový palác, který byl součástí tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.

Úsilí o obnovu vyhořelého paláce provázely v minulosti problémy. Město se mimo jiné soudilo o peníze z pojistky po požáru. Pražští zastupitelé rozhodli v roce 2018 o vypsání zakázky, aby ji dnes již bývalé vedení v říjnu 2019 zrušilo, neboť byla vypsána chybně. Oprava se tak opět zpozdila.