V centru Prahy se sešli lidé na podporu Palestiny. Zastavte genocidu, volali

Shromáždění začalo ve 14:30, kdy bylo na místě kolem 60 lidí, později přišli další. Průvod centrem Prahy nyní podle odhadu čítá 200 až 300 lidí. Na počátku akce demonstrující rozvinuli velký transparent s nápisem v angličtině, který požadoval zastavení zabíjení v Palestině a ukončení okupace (Stop the killing in Palestine end the occupation).

Další mají v rukou menší nápisy. Také řečníci vybízeli k ukončení zabíjení. „Společně můžeme zastavit genocidu, společně můžeme osvobodit Palestinu,“ řekl jeden z řečníků. Jiná řečnice uvedla, že nedostatek léků a potravin vede k humanitární katastrofě. „Není život v zemi, kde vládne strach,“ podotkla.

Kolem 15:15 se účastníci shromáždění vydali průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí. Cestou dav skandoval anglické heslo From the river to the sea Palestina will be free (Od řeky k moři Palestina bude svobodná), což je heslo, které od šedesátých let používali palestinští nacionalisté. Geograficky odkazuje na řeku Jordán a Středozemní moře, mezi kterými leží Izrael. U Karlova mostu se dav potkal s turisty, kteří naopak volali hesla na podporu Izraele.

1. listopadu 2023

Akce na podporu Palestiny

Jde již o několikátou akci na podporu Palestiny, která se za poslední měsíc koná v centru Prahy. Podle odhadů se jich účastnilo od několika lidí do 300. Podporu Palestincům vyjadřují lidé i v dalších evropských městech. V sobotu vyšli znovu do ulic například v Německu, Francii či Británii. Na protesty v Paříži a Londýně dorazily desetitisíce lidí, žádné výraznější bezpečnostní problémy hlášeny nebyly.

V Praze v tomto týdnu pozornost vyvolala mladá žena, která se účastnila demonstrace ve středu 1. listopadu v mikině s nápisem, který mohl odkazovat na mnichovskou olympiádu v roce 1972. Olympiáda se zapsala do historie jako dějiště tragické události, a to teroristického útoku palestinských extremistů, který vyústil ve smrt pěti sportovců z Izraele a šesti dalších členů izraelské výpravy. Případem se zabývají kriminalisté.

Ozbrojenci Hamásu 7. října vpadli na území jižního Izraele, povraždili víc než tisíc převážně civilistů a další více než dvě stovky lidí unesli do Pásma Gazy. Izrael odpověděl bombardováním Pásma Gazy a pozemní operací na území ovládaném Palestinci. Ministerstvo zdravotnictví Pásma Gazy, které je ve správě radikálního palestinského hnutí Hamás, v neděli oznámilo, že za čtyři týdny bojů v Pásmu Gazy v důsledku izraelských odvetných útoků zemřelo 9770 Palestinců. Údaje nelze nezávisle ověřit.