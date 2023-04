Kam vyrazit o Velikonocích? Města lákají na pouť, krmení v zoo i hledání vajec

Velikonoční trhy odstartovaly v Praze už 25. března, na Pražském hradě jsou už od 20. dubna. Trhy na Staroměstském, Václavském a Mariánském náměstí i na náměstí Republiky budou v provozu do 16. dubna. Na náměstí Míru skončí už 10. dubna, na Andělu ještě o den dřív.

Stánky s pomlázkami, kraslicemi a občerstvením na Staroměstském náměstí doplní také kulturní program. Mezi 16. a 19. hodinou se u tradiční ozdobené břízy střídají pěvecké či taneční soubory z Čech i ze zahraničí. Děti se o víkendu a o Velikonočním pondělí mohou těšit na tvořivé dílny, které budou v provozu od 11 do 15 hodin.

Velikonoce v zoo i v Muzeu MHD

Spolu se začátkem velikonočních trhů přišla také nová sezona ZOO Praha, která odstartovala křtem luskouní samičky Šišky. Malé dárky čekají na Velikonoční pondělí také na vybrané druhy zvířat. Jarně laděné přilepšení dostanou během speciálního komentovaného krmení například lachtani, klokani, žirafy, sloni a lemuři. Kompletní rozpis krmení zveřejnila pražská zoo na svém webu.

Také pražské Muzeum městské hromadné dopravy láká na velikonoční program. Návštěvníci si mohou na Velký pátek od 9 do 17 hodin uplést pomlázku či ozdobit vajíčko v kulisách tramvajové vozovny Střešovice.

Bachovy pašije

Dojde také na koncerty vážné hudby. Velikonoční festival Symfonického orchestru hlavního města začal už 1. dubna. Vrcholem budou Janovy pašije Johanna Sebastiana Bacha, ty orchestr odehraje v kostele sv. Šimona a Judy v pátek od 19:30 a v sobotu od 17:30. Festival pak zakončí v pondělí od 19:30 výběr z díla Wolfganga Amadea Mozarta.

U sedlecké katedrály budou létat labutě

Od pátku do Velikonočního pondělí se v Kutné Hoře uskuteční tradiční Sedlecká pouť, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Jedna z vůbec největších a nejoblíbenějších poutí v republice nabídne v okolí katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele desítky zábavných atrakcí a stánků nejen s dobrým jídlem a pitím. Vstupné na akci je zdarma. Kutnohorská radnice v této souvislosti upozorňuje na řadu dopravních omezení v městské části Sedlec.

Hledání obřích vajíček

Ode dneška až do pondělí 10. dubna a poté ještě následující sobotu a neděli si od 9 do 17 hodin návštěvníci zámku Kačina užijí tematické velikonoční prohlídky. Průvodci jim ve 13 chotkovských komnatách budou průběžně vyprávět o velikonočních pokrmech, tradicích i zajímavostech. Prohlédnout si mohou také výstavu řehtaček a sbírkových předmětů, které se vážou k jarním svátkům. Velikonočně bude vyzdobená i kuchyně.

V zámeckém parku bude připravena rodinná hra Hledání obřích vajíček. První vejce, s plánkem umístění dalších, bude u hlavního vchodu do zámku. Pokud najdou hledači všechna vajíčka, mohou si v pokladně vyzvednout sladkou odměnu.

Roztančené jaro

Spojení pohybu se zábavou nabízejí dnes večer pořadatelé Velikonoční tančírny v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech. Na parket se tam zájemci mohou vrhnout od 19:30. Předsváteční společenskou show hudebně doprovodí sedlčanský big band Blue Orchestra. Zazní taneční melodie včetně známých hitů od swingu po funk.

„Plesová sezona je úspěšně za vámi, ale vaše střevíce stále drží pohromadě? Že jste si nestačili naostro vyzkoušet všechny kroky, které jste si v posledních tanečních kurzech osvojili? Blue Orchestra je vám k službám,“ láká milovníky tance orchestr, který tvoří dvě desítky muzikantů. Vstupné k sezení je 250 korun, k stání 200 korun.

Na pomlázku ke sklářům

Pletení pomlázek, malování vajíček, zdobení perníčků, ale také foukání i rytí skla nebo výroba vinutých perel je na programu na Bílou sobotu ve sklářské huti František v Sázavě. Rodinná velikonoční akce s trhem, ukázkami práce zdejších sklářů a vystoupením kouzelnice začíná v 10 hodin. Program pokračuje až do 18 hodin. Celodenní vstupné je 80 korun, děti do 5 let mají vstup zdarma.

Do hornického domku

Jak příbramští havíři v minulosti slavili velikonoční svátky, uvidí ode dneška do neděle návštěvníci Hornického muzea Příbram na Březových Horách. V hornickém domku si mohou vyzkoušet pečení jidášů, pletení pomlázek, tvorbu svatých obrázků i zdobení vajíček voskem. Po všechny tři dny je otevřeno od 10 do 17 hodin.

Knížecí Velikonoce na hradě

Hrad Křivoklát přivítá o nadcházejícím prodlouženém víkendu návštěvníky ve svátečním duchu. V rámci akce Knížecí Velikonoce na Křivoklátě si budou moci kromě prohlídek interiérů nakoupit zboží na velikonočním jarmarku, o zábavu se postará kejklíř Vojta Vrtek a také Komedianti na káře.

V pátek a v sobotu zahraje lidová muzika Frgál, v neděli ji vystřídá kapela Osmikráska. V pondělí už bude atmosféra klidnější, ale prodejní stánky na jarmarku tady budou i v tento den.