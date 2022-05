Hřib chce zavřít uprchlické centrum, když nepomůže stát. Zvažuje i stany

Vláda musí vytvořit systém a začít rozdělovat ukrajinské uprchlíky rovnoměrně do všech krajů, Praze jinak hrozí kolaps a musela by kvůli přetíženosti zavřít své centrum pro uprchlíky. V úterý to prohlásil primátor Zdeněk Hřib. Zároveň odeslal premiéru Petru Fialovi dopis, ve kterém jej vyzývá k vyřešení současné situace.