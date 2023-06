Praha chce zpoplatnit silnice u Vltavy. Průjezd si každý rozmyslí, míní radní

Podle portálu Echo24.cz nyní návrh Prahy 1 posuzuje magistrát.

Město chce nejprve zpoplatnit vjezd do ulic Divadelní a Smetanovo nábřeží na pravém břehu Vltavy a silnici na nábřeží od Národního divadla po Platnéřskou. Opatření na levém břehu by se pak týkalo úseku od Újezdu, přes Karmelitskou ulici až po ulici Tržiště.

Podle radního Prahy 1 pro dopravu Vojtěcha Ryvoly (ANO) bude počátek opatření jen minimalistický a týkat se bude jen nejnutnějších oblastí. Debatuje se též o zpoplatnění ulice Ječná.

Pro řidiče, kteří nejsou rezidenty či abonenty Prahy 1, se plánované finanční náklady za průjezd zmíněnými ulicemi vyrovnají 200 korunám za den. Jedná se o maximální výši poplatku, o kterém může magistrát samostatně rozhodnout. Měsíční poplatek bude činit 2 000 korun, čtvrtletní 5 700 korun a v případě ročního oprávnění k průjezdu řidiči zaplatí 21 600 korun.

„Byl bych velice nerad, kdyby to bylo méně, protože za 50 korun to už nikoho nebude zajímat, to nejsou finance. Stovka už by možná i bolela, ale těch 200 korun, si myslím, že už si to každý rozmyslí,“ cituje Ryvolu Echo24.cz.

Zpoplatněné ulice budou podle města jasně označené. Na průjezd bude dohlížet kamerový systém schopný rozpoznat poznávací značku automobilu.

Město si klade za cíl zklidnit dopravu na březích Vltavy. K tomu mělo dojít už při otevření tunelu Blanka či pražského okruhu. V současnosti je návrh v připomínkovém řízení, ve kterém se k němu mohou vyjádřit i ostatní městské části. V platnost by mohl vstoupit v prvním čtvrtletí roku 2024.