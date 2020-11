Pramen síly mě zachránil na rozbouřeném moři v Antarktidě, vypráví Halík. Víra není žádná lacině útěšná berlička

Praha Pandemie koronaviru je jedno z posledních znamení, že novověk skončil a jeho ideologie ztroskotaly, tvrdí Tomáš Halík. „Postmoderní doba hledá nové zdroje naděje,“ říká katolický kněz, teolog a univerzitní profesor v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jako by církvi po uzavření kostelů došla energie, je málo slyšet i málo vidět. Je to jen proto, že její představitelé nedostávají v médiích dostatečný prostor? Či si ho sama neumí vybojovat? Vy sám jste nedávno vyzval církevní představitele, aby se neváhali zapojit do pomoci v boji s koronavirem.

Pochopitelně jsem věděl o tom, že mnoho lidí v církvi – od charit, řeholních komunit, kněžských seminářů, církevních škol a zdravotnických zřízení až po řadu jednotlivých křesťanských dobrovolníků – nejrůznějším způsobem pomáhá. Ale právě proto mne zarazilo, že vedení jednotlivých krajů oslovuje mediky, psychology, vojáky, nikdo si však ani nevzpomněl na to, že v církvích je přece ohromný potenciál dobra, spousty lidí, kteří se mnohého vzdali, aby se zasvětili službě druhým.