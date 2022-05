Pravicový elektorát bude na jedné hromádce, ten levicový vybere mezi Babišem a Středulou, míní Herzmann

Podle Herzmanna není vyloučeno, že v prvním kole dostanou zhruba stejně silnou podporu tři až čtyři kandidáti. Rozhodnout by tak mohly i desetiny procenta. „Není vyloučeno, že postoupí Babiš se Středulou. Záleží, koho bude podporovat ODS,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Herzmann. Budou-li modří podporovat Petra Pavla, dostane se podle Herzmanna téměř jistě do druhého kola.

Lidovky.cz: Je Josef Středula v prezidentské volbě velké jméno?

Ano, je to velké jméno a významný hráč. Předtím, než se v rámci prezidentské volby začalo skloňovat jméno Josefa Středuly, vyčnívala dvojice Babiš–Pavel. Pak dlouho nic. U Pavla Fischera to vypadalo, že by si mohl zopakovat čestné třetí místo, které měl v roce 2018. Josef Středula dle mého názoru do soupeření o druhé kolo opravdu vážně vstoupí. A bude to nepříjemný protivník spíše pro Andreje Babiše než pro Petra Pavla.