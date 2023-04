Brusel přišel s revolučním „právem na opravu“. Zdražit mohou nové pračky či mobily

Aby návrh platil, musí ho ještě posvětit europarlament a Evropská rada. Podle mnohých je to sice běh na několik let, přípravy ale musejí začít už nyní. A to na straně výrobců i spotřebitelů. Podobná pravidla EU výhledově chystá i pro textil a obuv.

Čerstvý návrh Evropské komise chce spotřebitelům cestu k opravě dále usnadnit. Zaměřuje se na záruční i pozáruční opravy. „Novinkou je, že výrobce bude muset v záruční době zajistit servis místo výměny výrobku, pokud cena opravy bude stejná nebo nižší,“ řekl serveru Lidovky.cz Jan Charvát, zakladatel sítě Opravárna.