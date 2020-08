Za únos dcery do Vídně snížil soud matce šestiletý trest na polovinu. Verdikt je pravomocný

Praha Za únos a zavlečení pětileté dcery z pražské Uhříněvsi do Rakouska si matka dívky odpyká tři roky vězení. Odvolací soud jí ve středu původní trest snížil na polovinu. Zároveň potvrdil dvouleté podmíněné tresty synovi a známému ženy, kteří jí s únosem pomáhali. Verdikt je pravomocný. Všem obžalovaným hrozilo až osm let odnětí svobody.

Žena měla s dcerou v době únosu soudně povolený jen asistovaný styk za dohledu sociální pracovnice, a to jednou za 14 dní.

„Byla v zoufalé situaci. Druhý den měla mít hlavní líčení, kde se řešilo křivé obvinění. Věděla, že život se jí nějakým způsobem hroutí, tak se prostě sebrala a odjela s dítětem do ciziny a neměla v nejmenším úmyslu se vrátit,“ popsal předseda odvolacího senátu pražského městského soudu Jaroslav Cihlář.

Připomněl tak, že žena čelila také obžalobě za falešné nařčení manžela ze zneužívání jejich později unesené dcery. Tato kauza se nakonec neprojednala jen proto, že by matčino případné potrestání nebylo vzhledem k závažnějšímu stíhání za únos účelné.

Únos holčičky se stal 16. dubna 2019 na ulici za bílého dne. Provedli ho ženin dvacetiletý syn z předchozího vztahu a její náhodný známý, kterého poznala přes internet. Syn dívku vytrhl babičce, která s ní šla na autobus. Oba muži pak s dítětem odběhli k autu, kde na ně čekala matka dívky, a společně odjeli do Brna. Odtamtud žena pokračovala jiným autem až na mezinárodní letiště ve Vídni, kde ji s dcerou zadržela policie.



Žena popírá některá obvinění

Dvaačtyřicetiletá žena, která dříve byla učitelkou v mateřské školce, byla od svého zadržení ve vazbě. Přiznala se, že dceru unesla. Popřela ale tvrzení obžaloby, že s dítětem plánovala odletět do Keni. Uvedla, že dceru sebrala, aby upozornila na svou rodinnou situaci, a že s ní odjela do Brna proto, aby se tam obrátila na ombudsmanku. Na vídeňské letiště jela podle vlastních slov pouze vyzvednout kamarádku. Měla však s sebou jak několik zavazadel, tak i dceřin cestovní pas.

„Kam jela, je nám celkem jedno. Vídeň je cizina, takže zavlečení do ciziny to bylo. Ta holčička nejela dobrovolně s maminkou, byla sebraná z ulice. Prostě to bylo násilné odejmutí,“ podotkl Cihlář. Soudní znalec z oboru psychologie dříve uvedl, že dívka má k matce negativní vztah, který je zřejmě zapříčiněný „nevhodnými výchovnými postupy“.

Odvolací senát se nicméně shodl na tom, že šestileté vězení by pro ženu bylo nepřiměřeně přísným trestem. Přihlédl k tomu, že doposud nebyla trestaná a že v době spáchání činu „byla ve značném stresu a zahnaná do kouta“. Její počínání však je podle soudu natolik závažné, že uložení jen podmíněného trestu by nebylo dostatečné.