Podle architekta Zdeňka Lukeše, který na Hradě působí od začátku 90. let, je zhroucení části zdi překvapivé. „Zeď vypadala, že je celkem v pořádku. Zřejmě v ní byly nějaké trhliny, do nichž zatekla voda, která při mrazech zmrzla, a zeď to potrhalo,“ řekl serveru Lidovky.cz Lukeš. Tiskový odbor Pražského hradu doplnil, že následně se zdivo uvolnilo asi po nedávných vydatných deštích a silném větru.