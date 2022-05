Byť unijní summit, který chce Česko uspořádat v Praze, dlouho halila mlha, pár týdnů před startem předsednictví EU se začíná vyjasňovat. Na stole leží dvě horká, částečně i provázaná témata: energetika a Ukrajina. Ambicí vlády je navíc přivézt do Prahy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jenž by na setkání unijních lídrů na Pražském hradě promluvil. České předsednictví začne 1. července a potrvá do konce roku.