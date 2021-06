Pražský magistrát propustí do konce letošního roku sedm procent z celkem asi 2300 zaměstnanců. Další budou propuštěni v následujícím roce. Propouštět bude úřad napříč všemi svými odbory. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v rozhovoru s ČTK v květnu řekl, že cílem je ušetřit provozní výdaje města. Magistrátní úředníci pracují v několika budovách ve více než třiceti odborech. Dokument schválený radou ještě projednají pražští zastupitelé.



Propouštění bude postupné, nakonec se dotkne až deseti procent současných zaměstnanců. Do konce letošního roku to bude sedm procent, do konce roku 2022 pak výpověď dostanou další tři procenta lidí.