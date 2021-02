Praha dostane první vakcínu AstraZeneca nejdříve v březnu, uvedl primátor Hřib

Praha První dodávky vakcíny proti covidu-19 firmy AstraZeneca by měly do Prahy dorazit nejdříve na začátku března. Do té doby budou místo nich do metropole chodit dávky firem Pfizer/BioNTech, které jsou potřeba pro očkování druhou dávkou lidí, kteří již dostali první. V úterý to sdělil primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Hřib dále uvedl, že do Prahy přijdou s mírným zpožděním i dávky vakcíny Moderna, která měla podle dřívějších informací dorazit v polovině února. „V Praze nyní usilujeme o co nejrychlejší spuštění registrace dalších věkových skupin než jen 80 a více let, přestože teď pro ně vakcíny na skladě nejsou. Chceme mít co nejlepší přehled o registrovaných osobách, tedy o zájmu lidí o očkování, abychom mohli co nejlépe plánovat,“ uvedl primátor. První dodávka zhruba dvou tisíc dávek vakcíny AstraZeneca do České republiky dorazila v sobotu, v pondělí začal její rozvoz do nemocnic v Kolíně, Hradci Králové a Jihlavě. Do konce února mají dorazit další tři dodávky. Do Prahy v posledních týdnech zamířily tisíce dávek látky Pfizer/BioNTech z jiných krajů, které mají sloužit k zajištění druhých dávek pro seniory už naočkované první. Kraje výměnou získaly z metropole dávky firmy Moderna, nyní bude tato praxe pokračovat i s vakcínou AstraZeneca. Hřib s Peckovou si neumějí představit případné omezení pohybu mezi Prahou a Středočeským krajem Nejvíce se v Česku nyní očkuje vakcínou firem Pfizer a BioNTech, již nějakou dobu přichází také látka od společnosti Moderna. AstraZeneca se na rozdíl od dvou dříve schválených druhů vakcíny nemusí skladovat v hlubokých mrazech, ale stačí běžná lednice. Proto je vhodnější k očkování praktickými lékaři v ordinacích nebo u pacientů doma. Podává se ve dvou dávkách do svalu v horní část paže, a to s odstupem čtyři až 12 týdnů. Ministerstvo zdravotnictví evidovalo k pondělnímu večeru v celé zemi 365 712 očkování, z toho v Praze se uskutečnilo 94 023.