Bývá to několik případů do měsíce. Lékaři na dětském oddělení přijmou dítě ve špatném stavu. Často mívají křeče, zvrací a dostávají se do úzkostlivých stavů. Požily látku HHC. Většinou v kombinaci s alkoholem či jinými návykovými látkami.