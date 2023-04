Mimořádné valorizace nahradí přilepšení, které dál neovlivní zvyšování penzí

„Nepodpoříme snížení valorizací řádných ani mimořádných,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Spolu s ním se jednání účastnila poslankyně Lucie Šafránková. SPD nepodpoří ani zvyšování věku odchodu do důchodu, zopakoval Radim Fiala.

Ministr Jurečka chce ale v prvé řadě dokončit komunikaci s opozicí o úpravě předčasných důchodů a mechanismu valorizace penzí.

Názor druhého opozičního hnutí ANO na konec mimořádných valorizací penzí v průběhu roku a jejich nahrazení vyplácením měsíčního přilepšení, které by se ale už nezapočítávalo do další valorizace penzí, zatím Jurečka nezná.

U řádné valorizace penzí vždy na začátku roku se chce vládní koalice vrátit k výpočtu ze třetiny růstu reálné mzdy místo současné poloviny.

Do předčasného důchodu se má podle plánů ministra Jurečky nově chodit maximálně o tři roky dříve a lidé budou muset mít pro odchod do penze odpracováno 40 let, během nichž platí sociální odvody.

Jurečka už dříve řekl, že nechce prosadit do zákona zvýšení věku pro odchod do penze na 68 let. Podle něj je potřeba zohlednit délku života či dobu a náročnost práce. Koalice zatím počítá s tím, že vycházet se má z toho, že by v průměru člověk pobíral penzi 21 a půl roku.