Nekonečné fronty na výhodnější předčasný důchod. Jak se přihlásit, aby se na nové žadatele ještě dostalo?

O nestandardně štědrých letošních předčasných důchodech se přitom mluvilo v médiích ještě před ní. Dopady na státní rozpočet ještě nelze vyčíslit. Zhruba čtyřnásobný je počet žadatelů i v meziročním srovnání. Loni v říjnu si o předčasný důchod požádalo 3215 lidí. Tato data přitom nezahrnují ty, kteří se o důchod přihlásili elektronicky. Reálné číslo zájemců tedy může být ještě vyšší.

Více peněz

Když půjdou lidé do předčasného důchodu letos, dostanou více peněz, než kdyby čekali do příštího roku na řádný odchod. Například ti, kteří brali 20 tisíc měsíčně, dostanou předčasný důchod ve výši 18 279 korun. Pokud by ale šli až napřesrok do řádného, získali by jenom 16 819 korun. Způsobila to letošní mimořádná valorizace důchodů, ke které vláda přikročila kvůli vysoké inflaci.