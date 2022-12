Týden přinese dešťové přeháňky, s ochlazením přibude i sněžení

Očekávaná je nová sněhová pokrývka se žlutým, tedy nízkým, stupněm nebezpečí. Mohou nastat komplikace v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice.

Je doporučována opatrnost na silnicích, při cestování by se mělo sledovat dopravní zpravodajství. Mělo by se myslet na zimní výbavu do každého auta a při cestách do hor i na sněhové řetězy. Nutností jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách se dodržují pokyny Horské služby.

V týlu tlakové níže nad Pobaltím k nám začne proudit studený vzduch. Vyplývá to z předpovědi Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ).

„Nejvíce srážek spadne pravděpodobně v noci na zítřek, nejméně ve čtvrtek,“ uvedl ve pondělí meteorolog ČHMÚ Pavel Šimandl. Ojedinělé mrholení začíná již pondělkem a čeká se jeho zesílení a přechod v sněžení.

Teploty v pondělí ještě vystoupí až na 9 °C. V noci na úterý se již bude ochlazovat a sněhové vločky se postupně objeví i v polohách nad 300 m n. m. Ve středu a ve čtvrtek nás čekají příznivější teploty, polojasno a úbytek sněhových přeháněk. Od pátku a přes celý víkend bude opět chladněji a srážek více.

Dnes (v pondělí) bude zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Později odpoledne a večer od jihozápadu a jihu na většině území déšť, v Čechách postupně nad 600 m déšť se sněhem nebo sněžení. Zpočátku místy mlhy. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na východě až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s se bude měnit na jihozápadní až západní.

Dnešek bude pravděpodobně nejteplejším dnem tohoto týdne s odpoledními teplotami 3 až 7 °C, na východě až 9 °C.

Obloha bude většinou zakryta mraky, ale sem tam se díry v mracích objeví a slunce na chvíli vysvitne.

V úterý bude obloha převážně zatažená a na většině území bude padat déšť se sněhem nebo sníh, pod 300 m, ve východní polovině území zpočátku pod 700 m déšť. Později na západě ubývání srážek. Ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 4 až 0 °C. Mírný západní, na Moravě a ve Slezsku zpočátku jižní vítr 2 až 5 m/s.

V úterý přes den předpokládáme zataženo až oblačno, na většině sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 400 m i srážky smíšené nebo dešťové. Na západě srážky jen místy. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C. Mírný západní vítr 3 až 7 m/s.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou.

Ve středu čekáme většinou oblačno, místy sněhové přeháňky, pod 300 m smíšené nebo dešťové. Během dne slábnutí srážek a večer místy ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s. „Ojediněle se bude tvořit náledí nebo zmrazky,“ doplnil meteorolog.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo a ojediněle sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, pod 400 m, na východě postupně pod 800 m srážky smíšené nebo dešťové. Zpočátku přechodně polojasno a ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Slabý jihozápadní až jižní vítr 1 až 4 m/s.

V pátek přinese zataženou až oblačnou oblohu a místy občasný déšť, zpočátku ojediněle i mrznoucí. V Čechách v polohách nad 1000 m déšť se sněhem nebo sněžení. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, v západní polovině Čech až -5 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách -1 až +3 °C, na Moravě a ve Slezsku 3 až 7 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí předpokládá zataženo až oblačno a místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Zpočátku v nížinách srážky smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, postupně -4 až -8 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, postupně -3 až +1 °C.

