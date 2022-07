Rakušan exkluzivně pro Lidovky.cz: Chceme přesunout důležité úřady mimo Prahu, zlepší to kvalitu života

Lidovky.cz: Ve svém kandidátském projevu jste mluvil o tom, že je potřeba, aby se profesionalizovalo vedení STAN. Jakými konkrétními kroky toho docílíte?

Jasným vymezením kompetencí jednotlivých místopředsedů. Už teď se rýsuje, že první místopředseda Lukáš Vlček bude zodpovědný za chod hlavní kanceláře, za procesy komunikace s regiony a krajskými předsedy. Další podmínkou je, aby všichni místopředsedové svou pozici vnímali jako skutečnou práci. Není to funkce, ale ryze exekutivní záležitost, a tak to musíme i nastavit. Také vytvoříme lepší komunikační platformu mezi regiony a vládou. V tom fofru, co jsme zažívali za poslední půlrok, fungovala vláda trochu izolovaně od zbytku hnutí. To jsou první kroky. Nové předsednictvo a jeho členové mají určitě spoustu dalších nápadů.