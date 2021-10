Sociální demokracie propadla v říjnových volbách, získala jen 4,65 procenta hlasů a vypadla ze Sněmovny.



V sociální demokracii plánuje Hamáček pokračovat jako řadový člen. Funkci předsedy sociálních demokratů zastával od února 2018.



Jan Hamáček

Vsadil na účast ve vládě s hnutím ANO Andreje Babiše, kterou tolerovali komunisté. A jak ČSSD, tak KSČM na to nakonec doplatily debaklem ve volbách. Komunisté si již v sobotu na mimořádném sjezdu zvolili do čela strany europoslankyni Kateřinu Konečnou, vedení ČSSD teprve nyní rozhoduje o mimořádném volebním sjezdu.

„Za největší průšvih považuji to, že se to předsednictvo schází teprve čtrnáct dnů po volbách. Přijde mi úplně strašné, že jsme si o tom s vedením strany dosud ani nezačali povídat,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý místopředseda strany Michal Šmarda.

„Pokud ten sjezd nebude velmi rychle, tak je to faktická smrt sociální demokracie,“ varoval starosta Nového Města na Moravě.



Netolický: Neuvažuji o tom, jsem politik regionální

V čele ČSSD podle něj musí být člověk, který dokáže získat mandát od voličů, který má zkušenosti ze všech pater politiky a který má jasnou vizi, co se sociální demokracií udělá. Takovým člověkem je podle něj pardubický hejtman Martin Netolický. Ten ale iDNES.cz řekl, že kandidovat na předsedu strany nebude.

„Ne, neuvažuji o tom, jsem politik regionální. Nedovedu si představit skloubit práci hejtmana a řízení strany. Už jsem to i řekl a nejsem Andrej Babiš, abych měnil často názory,“ uvedl hejtman.

Na jarním sjezdu ČSSD, kde Hamáček porazil Tomáše Petříčka a nechal ho vzápětí vyhodit z vlády, byl právě Netolický jedním z hlavních kritiků spolupráce s ANO Andreje Babiše.



Roli zachránce ČSSD neplánuje ani bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Na předsedu sociální demokracie kandidovat nebudu. Rád pomůžu novému vedení,“ uvedl pro iDNES.cz Petříček.



Hamáček v pondělí po jednání ústředního krizového štábu odmítl komentovat, kdo by měl podle něj stranu vést. Měl by to být podle něj někdo, kdo dokáže vrátit ČSSD po příštích volbách do Sněmovny.