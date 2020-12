Předsedou Asociace krajů se stal Martin Kuba za ODS, jeho místopředsedou bude Ivo Vondrák za ANO

Vizitka Martina Kuby Datum a místo narození: 9. dubna 1973, České Budějovice

Vzdělání: nejprve vystudoval stavební průmyslovku (1991), poté obor zdravotnický záchranář na střední zdravotnické škole (1995) a nakonec 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, specializace anesteziologie (2002).

Současné funkce: hejtman (od 2020) a zastupitel (od 2016) Jihočeského kraje, zastupitel Českých Budějovic (od 2018); předseda jihočeské krajské organizace ODS (od 2008).

Praxe: od roku 2002 byl lékařem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (zasahoval mimo jiné u tragické nehody autobusu u Nažidel) a anesteziologem na oddělení kardiochirurgie ARO Nemocnice České Budějovice; roce 2004 se stal provozovatelem pekárny Fornetti v Českých Budějovicích; v roce 2007 založil síť obchodů Fruit Frog - ovocné koktejly; po odchodu z vysoké politiky založil firmu OIG Power, která se věnuje vývoji a výrobě úložišť energie, mj. spolupracuje s ČEZ.

Působení v politice: od roku 2003 člen ODS; v roce 2006 byl poprvé zvolen do zastupitelstva Českých Budějovic (byl jím dvě volební období s přestávkou od října 2010 do března 2011, znovu v něm zasedá od předloňských voleb); v říjnu 2008 byl zvolen do krajského zastupitelstva a stal se prvním náměstkem hejtmana; krajské funkce opustil, když se stal ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase (ODS), kterým byl od listopadu 2011 do července 2013; od listopadu 2012 do ledna 2014 byl prvním místopředsedou ODS, po Nečasově demisi a odchodu z čela strany v červnu 2013 byl i úřadujícím předsedou strany. Letos na jaře stál Kuba u projektu, který zjišťoval na Strakonicku a Písecku přítomnost protilátek na nový typ koronaviru. "Nevyužívali jsme například rychlotesty. Ale určitě se výsledky nedají přepočítat na celou populaci. S výsledkem se spíš musí poprat statistici," uvedl v červnu po zveřejnění výsledků, které se lišily od výstupů studie kolektivní imunity na úrovni ČR.

Před dvěma lety se jím vedená kandidátka ODS v Českých Budějovicích po komunálních volbách zapojila do rozhovorů o vytvoření koalice na magistrátu, nakonec ale zůstali občanští demokraté v opozici. Vítězné ANO navrhovalo společné jednání s Hnutím Občané pro Budějovice (HOPB) a ODS, ale HOPB nemělo zájem. Důvodem byla podle předsedy hnutí Iva Moravce mimo jiné Kubova osoba. "Ano, i toto hrálo svou roli," uvedl.

V červnu 2010 neúspěšně kandidoval na místopředsedu ODS. Neměl ale tehdy podporu lídra strany Nečase, podle něhož by "ve vedení ODS neměli být lidé, kteří reprezentují velkou koalici. V jižních Čechách je velká koalice, on sám (Kuba) je náměstkem sociálnědemokratického hejtmana". Ve stranických volbách v listopadu 2012 se stal prvním místopředsedou, porazil tehdy dosavadní první místopředsedkyni a tehdejší šéfku Sněmovny Miroslavu Němcovou.

Ve volbách do Sněmovny v roce 2013 byl tehdejší úřadující předseda strany Kuba lídrem jihočeské kandidátky ODS, do Parlamentu se ale nedostal. Občanští demokraté tehdy v kraji - i kvůli celostátnímu propadu, strana otřesená po pádu Nečasovy vlády získala 7,72 procenta hlasů - dosáhli jen na jeden mandát, který díky preferenčním hlasům získal někdejší jihočeský hejtman za ODS Jan Zahradník. V posledních volbách do Sněmovny v roce 2017 Kuba nekandidoval.

Kuba býval dříve v médiích spojován s vlivným jihočeským podnikatelem a členem ODS Pavlem Dlouhým, označovaným za regionálního kmotra. Podle dřívějších Kubových výroků je vliv Dlouhého na jihočeskou ODS v médiích démonizován.

V dubnu 2013 skončil na druhém místě v anketě Ropák za největší antiekologický počin, za Státní energetickou koncepci ČR do roku 2040, která počítá s větším využitím jaderné energie a postupným uzavíráním dožívajících uhelných elektráren.