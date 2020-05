PŘEHLEDNĚ: Které evropské země otevírají své hranice a s čím musejí Češi při cestování počítat

Praha Denní přírůstky pacientů s koronavirem zůstávají poměrně nízké, a tak se některé evropské země začínají otevírat turistům. K překvapivým krokům přistupuje po dlouhých měsících i původní evropské epicentrum epidemie Itálie, v neděli se Čechům otevřou všechny hraniční přechody s Rakouskem. Podívejte se, do jakých evropských zemí můžete vyrazit a kde jsou stále potřeba testy na covid-19.

Německo - Země chystá na příští týden mezinárodní konferenci o otevírání hranic za účasti zástupců deseti zemí, kam Němci rádi jezdí na dovolenou. Od soboty ohlásilo Německo uvolnění hraničních kontrol. Ty zavedlo na hranicích s Francií, Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem 16. března. Prodlouženy byly dosud dvakrát. Přechody do ČR a trojice dalších sousedních zemí spolková republika nehlídala, jsou totiž zavřené z druhé strany. Například česká vláda naposledy rozhodla o prodloužení kontrol do 13. června.



Rakousko - Vídeň v sobotu oznámila, že od půlnoci ze soboty na neděli otevře všechny hraniční přechody s ČR, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli koronaviru budou už jen namátkové. S úplným otevřením hranic se počítá ve druhém kroku a mělo by nastat 15. června, uvedla agentura APA. Režim na hranicích s Německem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem uvolnilo Rakousko od pátku, nyní bude stejně postupovat v případě dalších tří zemí, což má podle Vídně ulehčit život zejména pendlerům dojíždějícím mezi sousedními státy za prací a lidem z pohraničí.



Navštívit okolní slovanské státy zatím nepůjde

Slovensko - Kontroly na hranicích s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem prodloužilo Slovensko do 27. května. Země od poloviny března až na výjimky neumožňuje vstup cizincům. Od 1. května Slovensko uvolnilo pravidla pro cestování studentů do Česka, Maďarska, Polska a Rakouska, při návratu už nemusejí nastoupit do karantény. Český premiér Andrej Babiš ve středu řekl, že hranice se Slovenskem (a Rakouskem) by se mohly otevřít 8. nebo 15. června. Plánované otevření hranic se by ale ještě mohla komplikovat epidemiologická situace v Německu, které s Rakouskem plně otevře hranice v půlce června.

Polsko - Země 13. května prodloužila uzavření hranic o další měsíc, tedy do 12. června. Vstup na polské území je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům ČR, s výjimkou manželů a dětí polských občanů, držitelů karty Poláka, osob s trvalým nebo dočasným pobytem či s pracovním povolením, řidičů dopravních prostředků převážejících zboží, diplomatů a osob s udělenou výjimkou. Tyto osoby ovšem mohou cestovat do země jen na vybraných hraničních přechodech, kterých je na hranicích s Českem 18.

Značné uvolnění poměrů v Itálii

Itálie - Jedna ze zemí nejvíce postižených koronavirem oznámila, že 3. června zruší všechna omezení pohybu, otevře své hranice a dovolí přeshraniční cesty. Dekret v noci na sobotu podepsal premiér Giuseppe Conte. Od začátku června budou moci do Itálie volně cestovat i lidé ze zemí schengenského prostoru, Švýcarska a Monaka, přičemž už pro ně nebude povinná karanténa. Nyní lze hranice překročit jen ve výjimečných případech, pro všechny navíc platí po příjezdu povinná dvoutýdenní karanténa. Po 3. červnu budou muset do karantény jen ti, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou nebo mají pozitivní test na koronavirus.



Maďarsko - Vláda od pondělí postupně začne uvolňovat opatření proti šíření nemoci covid-19 v Budapešti, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. „Je zřejmé, že se nám podařilo potlačit epidemii i v Budapešti,“ řekl sdělil premiér ve facebookovém videu. „Proto můžeme opatrně přejít k druhé obranné fázi i v Budapešti... a tedy rušíme uzávěry,“ uvedl. Ve zbývající části země kabinet omezení, která měla zabránit šíření koronaviru, ukončil už před dvěma týdny.



Estonsko, Litva a Lotyšsko - Tyto tři země mezi sebou s páteční půlnocí otevřely hranice a litevský premiér Saulis Skvernelis označil nově vzniklý prostor volného pohybu za „pobaltskou cestovní bublinu“. Každý, kdo přijede do Pobaltí z jiné země, musí ovšem na dva týdny do domácí izolace.



Dovolená pro občany Evropské unie

Chorvatsko - Hranice zavřelo v březnu a až na výjimky přes ně nepouštělo cizince. Země, výrazně závislá na příjmech z turistiky, je ale podle premiéra Andreje Plenkoviče připravena otevřít hranice pro občany některých zemí EU, kteří zde budou chtít trávit letní dovolenou. V pátek náměstek českého ministra zahraničí Martin Smolek řekl Radiožurnálu, že čeští turisté by se měli do Chorvatska dostat bez nutnosti předložit negativní testy na covid-19 a pouze na základě rezervace ubytování. Smolek uvedl, že Češi mohou Rakouskem projet bez testů a totéž platí pro rakousko-slovinskou hranici. Tam bude třeba předložit doklad o rezervaci ubytování v Chorvatsku.

Řecko - Řecko plánuje zrušit povinnost dvoutýdenní karantény pro návštěvníky z některých zemí, jedná o tom mimo jiné i s Českem, Německem nebo Rakouskem. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve čtvrtek 14. května řekl, že vláda zatím vychází z toho, že se pro zahraniční návštěvníky otevře 1. července. Ohledně podmínek cest do Řecka chystá diplomacie na pondělí videokonferenci.

Slovinsko - Slovinská vláda v pátek oficiálně oznámila, že epidemie koronaviru v zemi skončila. Země otevřela své hranice se všemi sousedními zeměmi, díky čemuž „letní dovolené na chorvatském pobřeží Jadranu prakticky už nic nebrání“, napsala rakouská tisková agentura APA. Slovinsko samo má asi dvacetikilometrový úsek Jaderského moře, projíždí přes něj ale velká část turistů směřujících do Chorvatska.