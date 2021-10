‚Pokud bychom skončili v opozici, tak bych tam neseděl.‘ Babiš připustil odchod z politiky

„Pokud bychom skončili v opozici, no tak bych tam neseděl,“ řekl Babiš k možné situaci, kdy by se hnutí ANO nedostalo k vládě. „Šel jsem do politiky jako manažer, takže neumím tolik mluvit. Kdybychom měli skončit v opozici, z politiky bych odešel,” dodal.

V případě opuštění vlády by neměl zájem ani o prezidentský post. „Už jsem unavený z neustálého hádání se v politice. Prezidenta dělat nechci,” řekl předseda vlády.



Premiér v rádiu zopakoval, že o povolební koalici je ochoten jednat s téměř všemi subjekty. Výjimku pro něj představují Piráti, s jejichž lídrem Ivanem Bartošem se utká v Ústeckém kraji.

Spolupráce hnutí ANO se stranou KSČM a hnutím SPD se obává předseda ODS Petr Fiala. „Nalejme si čistého vína. Není to tak, že pokud vyhraje Andrej Babiš a koalice Spolu nebude mít dost hlasů, aby s další koalicí sestavila vládu, že se to začne nějak řešit. Nezačne, v tu chvíli Andrej Babiš sestaví vládu s Okamurou a komunisty a je vymalováno, tak to prostě je,“ řekl Fiala, který by se v případě vítězství koalice Spolu ucházel o post premiéra, v rozhovoru pro Seznam Zprávy.



Podle kuloárových spekulací by Fialovo postavení bylo v případě volebního neúspěchu natolik otřesené, že se nedá vyloučit, že by v následujících měsících mohl přijít o předsednické křeslo, pokud by se ho už dříve nevzdal sám.



Babiš se v Press klubu Frekvence 1 vyjádřil také k aktuální kauze Pandora Papers, kdy si přes své offshorové firmy poslal skoro 400 milionů korun, za které si pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře. Premiér tvrdí, že žádné nemovitosti nevlastní, zároveň ale v rozhovoru sdělil, že popisovaný postup mu doporučila realitní kancelář.

„Znovu opakuji, že nejsem majitelem žádných nemovitostí. Ve Francii to funguje tak, že vám realitní kancelář nabídne přes právníka dům, dělají to tak úplně všichni tam,” uvedl premiér.