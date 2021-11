Česko čeká bavorský lockdown, platné bude jen očkování nebo být po covidu. Vše ostatní od pondělí končí, řekl Babiš

„Zavedeme tzv. bavorský model. Bude zaveden z neděle 21. na pondělí 22. listopadu. Od tohoto času budou pro služby, hromadné akce a další uznávána pouze očkovaní a lidé, kteří prodělali covid. Ruší se úplně samotesty,” řekl ve středu České televizi Babiš. Podle něj však není potřeba vyhlásit nouzový stav.

Premiér Babiš rovněž řekl, že proběhne také testování ve školách 22. a 29. listopadu. „Doufám, že lidé, kteří se chystají dnes demonstrovat pochopí, že je to nezodpovědné. Jediné řešení je očkování. V nemocnicích končí hlavně nenaočkovaní,“ zdůraznil Babiš. Ten také poprosil nastupující koalici, aby přestali dělat politiku, lhát a aby se zapojili do řešení.



„Nemáme čas, nemůžeme na ně čekat. Nezapojili se, dnes celý den poslouchám nějaké lži. Teď se musí všichni spojit. Situace je vážná. Teď máme toto opatření. Jestli má koalice nějaké jiné, ať s ním přijdou,“ podotkl premiér v demisi a doplnil, že všichni se musí očkovat. K vakcinaci vyzvala i budoucí vláda.

Opatření nejsou dostatečná

„Situace je kritická, hlavně v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Tam celé rodiny končí na jednotkách intenzivní péče. Jsou to nenaočkovaní. Chtěl bych důrazně požádat všechny, aby se očkovali. Neočkovaní mají téměř devětkrát větší šanci mít těžký průběh a zemřít,” přiblížil ve středu Babiš.



„Vypadá to, že všechna opatření, která jsme dosud dělali, nejsou dostatečná,“ doplnil Babiš. Ve středu večer se uskuteční porada některých ministrů, ve čtvrtek v 9:00 zasedne Rada vlády pro zdravotní rizika.

Před čtvrtečním dopoledním jednáním vlády se měli podle kandidáta na premiéra Petra Fialy sejít zástupci Anticovid týmu pěti stran tvořících novou vládu s ministerstvem zdravotnictví. Babiš ale řekl, že se dosud Anticovid tým dostatečně nezapojil a že teď už na něj dosluhující kabinet nebude brát ohled.

Bavorský model je mírnější

Verze z Bavorska je mírně volnější variantou rakouského modelu, neočkovaní tam v současnosti nemají zcela omezený volný pohyb. Nesmějí však za kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami. Kvůli zhoršení situace od úterý už nemohou ani do restaurací či hotelů, kam dosud ještě stačil PCR test.



Země na začátku října pozastavila bezplatné testy na covid-19 pro občany, aby zvýšila tlak na neočkované. Nyní neuznává žádnou variantu testů jako potvrzení bezinfekčnosti. Bavorsko, které se řídí takzvaným nemocničním semaforem podle vytíženosti jednotek intenzivní péče, dosáhlo 9. listopadu červeného stupně.

Omezení z úvodu listopadu se týkalo i žáků a studentů. Děti se ve školách v celém Německu pravidelně testují. Bavorský premiér Markus Söder ale v úterý oznámil, že až do konce roku bude mít mládež výjimku, pokud půjde do divadel, kin a za sportem. Do klubů, na stadiony, koncerty a diskotéky se již ale mladí se studentskou kartou nedostanou.



Söder se také nyní vyslovil pro povinnou vakcinaci vybraných profesí, hovoří se o zdravotnících a pečovatelích. Pokud by se stav epidemie nadále zhoršoval, je pravděpodobné, že Bavorsko přistoupí ke stejným opatřením, jaká nyní panují v Rakousku.