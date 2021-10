„Z novinových titulků se zdá, že se na nás řítí jedna pohroma za druhou. Možná i nás tak trochu zachvátila nemoc. A možná je to nejen nemoc těla, ale i nemoc duše. Proto si myslím, že bychom se měli, zvlášť v tento sváteční den, zastavit a zhodnotit situaci s chladnou hlavou,“ řekl Babiš.



„Právě v těch nejtemnějších dobách a během těch nejsložitějších situací, kdy bylo opravdu zle, náš národ vždycky držel při sobě. Vždycky nás dokázalo spojit, když jsme cítili, že budoucnost naší země a našich dětí je v ohrožení,“ připomněl premiér v proslovu dvě okupace a roky nesvobody minulého století a přírodní katastrofy a politické krize v novém tisíciletí.



S proslovem vystupuje 28. října večer obvykle prezident při předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Letos se ceremoniál kvůli hospitalizaci Miloše Zemana nekoná. Podle Babiše by lidé měli prezidentovi popřát co nejrychlejší uzdravení. „Toto je přesně ten moment, kdy bychom měli zkrotit naše případné antipatie a kdy by politika měla jít stranou,“ řekl.

Není to poprvé, co premiér vystoupil s projevem k občanům. V loňském roce měl několik projevů v souvislosti s pandemií covidu-19. A například v roce 2019 vystoupil s dlouhým projevem k třicátému výročí Sametové revoluce v Národním muzeu v Praze.