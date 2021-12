Fiala pokračuje v uvádění dalších ministrů. Chci modernizovat armádu, řekla nová šéfka obrany Černochová

Premiér Petr Fiala uvádí do úřadů dalších devět ministrů. V půl deváté Fiala přijel na ministerstvo obrany, kde uvedl do úřadu Janu Černochovou. Sedm členů svého týmu uvedl do funkcí už v pátek, několik hodin poté, co koaliční kabinet tvořený Spolu a Piráty se STAN jmenoval v Lánech prezident Miloš Zeman a poté se ve Strakově akademii sešel k prvnímu zasedání.