Nejhorší máme za sebou, přichází rok naděje, řekl Fiala ve vánočním projevu

„Dobrou zprávou je zásadní pokles inflace. Ta se v průběhu příštího roku konečně dostane k hodnotám, na něž jsme byli zvyklí ještě před zhruba třemi lety. Jinými slovy příští rok skončí neustálé zdražování a vaše reálné mzdy začnou opět růst,“ slíbil ve vánočním poselství. Projeví se to podle něj pozitivně jak v rodinných rozpočtech, tak v úsporách.

„Další dobrou zprávou je, že se nám podařilo dostat pod kontrolu prudké zadlužování naší země. V roce 2024 deficit veřejných financí poklesne díky ozdravnému balíčku a dalším rozhodnutím naší vlády výrazně pod tři procenta hrubého domácího produktu, což je obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu,“ řekl v projevu Fiala.

Poděkovat občanům za to, že zvládli nejen poslední velmi těžký rok, ale neméně obtížný rok předcházející. „Byla to náročná doba. Sotva skončila doba omezení a nejistoty způsobená snahou zabránit šíření nemoci covid-19, dopadly na naši část Evropy přímé důsledky ruského útoku na Ukrajinu. Zasáhla nás energetická krize, migrační vlna a zejména pak inflace,“ rekapituloval předseda vlády.

Lidé se podle něj museli vyrovnávat s tím, že museli šetřit s energiemi více, než byli zvyklí v minulosti. A především s tím, že žijeme ve světě, který je mnohem nepředvídatelnější. „Vnímáme všechnu tu nejistotu, nepohodlí, složité životní situace, únavu a obavu z toho, co přijde. A chtěl bych vám poděkovat za to, jak jste se s tím vším dokázali vyrovnat,“ řekl premiér.

Rozhodl se svůj vánoční projev přesunout na svátek sv. Štěpána z 1. ledna, protože prezident Petr Pavel se vrací k tradici novoročních projevů.

Pro řadu lidí to byly nejsmutnější Vánoce, uvedl premiér

A podle očekávání do vánočního projevu Fiala zařadil i téma střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kdy vrah postřílel třináct studentů a pak se zabil sám, jedna oběť vraha zemřela pak v nemocnici. Vrah ještě před tím zabil dvaatřicetiletého muže a jeho dvouměsíční dítě v lese v Klánovicích a před hromadnou vraždou na fakultě i svého otce.

„Všechny nás hluboce zasáhla brutální a ničím neospravedlnitelná střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 21. prosince. Po celé Vánoce jsme byli v myšlenkách s rodinami, blízkými a přáteli těch, kteří byli tímto útokem zasaženi. Modlili jsme se za oběti a za brzké uzdravení všech zraněných, a taky za sílu pro všechny pozůstalé. Pro řadu lidí to byly ty nejsmutnější Vánoce,“ uvedl premiér.

„Lidé přes všechny tragédie věří, že síla dobra dokáže porazit zlo. Že po těžkých časech přijdou lepší chvíle.,“ prohlásil premiér.

Na svatého Štěpána vystupoval se svým vánočním poselstvím prezident Miloš Zeman. Už jako exprezident to plánoval to i letos, ale nakonec projev zrušil s tím, že není čas na velká slova a velké proslovy.

Dostaneme ještě více pod kontrolu inflaci, slíbil před Vánoci premiér Fiala

Už před Vánoci premiér po jednání vlády řekl, že by příští rok měly nastat už lepší časy a slíbil, že se inflace dostane víc pod kontrolu.

Minulý týden označil za nejdůležitější kroky vlády letos přijetí konsolidačního balíčku a práci na důchodové reformě. „Očekáváme, že i díky našim opatřením i díky tomu, co se děje v mezinárodním prostředí, že by příští rok měly nastat už lepší časy. To, čím jsme procházeli v posledních letech, bylo velmi těžké pro všechny občany České republiky. My si to uvědomujeme. Snažili jsme se zemi provést, jak jsme nejlépe uměli, těmi všemi krizemi a předpoklad je, že se v příštím roce věci začnou výrazně zlepšovat. Dostaneme ještě víc pod kontrolu inflaci, která by se měla vrátit na ty hodnoty někde mezi třemi čtyřmi procenty tak, jak jsme na to byli v minulosti zvyklí, a předpokládejme, že ten vývoj bude ještě lepší,“ řekl premiér po jednání vlády 20. prosince.