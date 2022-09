Na obranu chce vláda dvě procenta HDP už v roce 2024, řekl Fiala u Černochové

Vláda v programovém prohlášení slíbila, že nejpozději v roce 2025 splní letitý slib NATO vydávat dvě procenta českého HDP na obranu. Znamenalo by to v následujících dvou letech každoroční růst obranného rozpočtu asi o 30 miliard korun.

„Mluvili jsme dnes znovu o tom, že naším společným cílem je dosáhnout toho už v roce 2024,“ řekl Fiala. Připustil, že to bude ambiciózní a ne úplně snadné z hlediska rozpočtu a kapacit ministerstva obrany. „Víme, co je potřeba udělat, budeme na tom pracovat a snažit se to stihnout,“ doplnil.

Posilování bezpečnosti je klíčovým zájmem Česka, uvedl premiér. „Dávat peníze do obrany je prioritou vlády. Žádnou konkrétní částku nebudu potvrzovat, ani vyvracet. Čeká nás ještě jednání vlády o rozpočtu a jednotlivých kapitolách,“ řekl k rozpočtu na další roky.

Ruská agrese na Ukrajině podle něj jen potvrdila, že kabinet se v programovém prohlášení správně rozhodl klást na obranu důraz. Černochová zdůraznila, že podpora Ukrajiny neohrožuje bezpečnost České republiky. Premiér dodal, že na pomoc válkou zasažené zemi dodala Česká republika zboží v hodnotě 3, 8 miliard korun.

Fiala uvedl, že za minulých vlád trpěla armáda dlouhodobě podfinancováním, patřila mezi první kapitoly, kde se šetřilo. Pod nynějším vedením se podle něj podařilo řadu věcí rozhýbat a armáda směřuje k modernizaci a zvýšení české obranyschopnosti. „Vláda Petra Fialy je první vláda, která může na hmatatelných důkazech ukázat, že to s modernizací armády myslí vážně,“ konstatovala Černochová.

V posledních letech armáda uzavřela několik významných akvizičních projektů, nejvýznamnější zakázky ministerstvo ale teprve čekají. Vláda již v létě rozhodla, že bude jednat napřímo se Švédskem o nákupu více než 200 pásových bojových vozidel pěchoty a se Spojenými státy o pořízení nadzvukových letounů F-35. Oba tendry budou mít hodnotu vyšších desítek miliard korun.

Český vyjednávací tým by mohl v říjnu odjet do USA kvůli rozhovorům o nákupu letounů F-35. Za obranu v něm budou náměstkyně Blanka Cupáková a náměstek Jan Jireš.

Vláda nechce zvýšit deficit rozpočtu nad 270 mld. Kč

Vláda nemá v úmyslu zvyšovat deficit státního rozpočtu plánovaný na 270 miliard korun, řekl Petr Fiala. Kabinet zahájil debatu o návrhu ministerstva financí ve středu a podle plánu ji přerušil, dopracovat předlohu a poslat ji poslancům by mohl za týden. Ministři avizují, že mimo jiné kvůli vládní pomoci s rostoucími cenami energií ještě návrh dozná změn.

Fiala uvedl, že schodek ve výši 270 miliard korun není něčím, z čeho by měla vláda radost, je to ale realita. „Neplánujeme, že bychom deficit nějakým způsobem zvyšovali, 270 miliard je něco, co opravdu chceme dodržet,“ řekl. Kabinet chce dál pracovat na zastavení obrovského zadlužování především z posledních dvou let předchozí vlády Andreje Babiše, které je i jedním ze zdrojů inflace, doplnil.