Rusko se usilovně snaží uvalit Ukrajinu do mrazivé tmy, to mu prostě nesmíme dovolit, řekl Fiala

„Pokud má Ukrajina přečkat zimu a pokud chceme zabránit nové migrační vlně, musíme se soustředit na humanitární pomoc. Rusko se v tuto chvíli usilovně snaží o to, aby Ukrajinu uvrhlo do nekonečné mrazivé tmy, ale to mu prostě nesmíme dovolit,“ řekl český premiér v Paříži.

Česká republika proto podle něj dodává dvě jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v Charkovské oblasti, deset dieselových generátorů pro nemocnice a vodárenské společnosti v Kyjevské, Dněpropetrovské a Lvovské oblasti a 500 topných těles pro osobní potřebu, vše v celkové hodnotě dva miliony eur. „Lidé se tak budou moct lépe zahřát a posvítit si i v případě výpadku elektřiny,“ uvedl premiér Fiala.

„Pokud jde o přístřeší a lékařskou pomoc, dodáváme plně vybavené, zateplené ubytovací kontejnery na západní a střední Ukrajinu v hodnotě 2,5 milionu eur nebo mobilní jednotky pro intenzivní lékařskou péči ukrajinskému ministerstvu zdravotnictví v hodnotě jednoho milionu eur. Přislíbili jsme také dodání čtrnácti pontonových mostů a dalšího užitečného vybavení pro dopravu, zemědělství nebo školství,“ řekl ve svém projevu v Paříži český předseda vlády.

Rusko, které v únoru napadlo vojensky celou Ukrajinu, se v posledních týdnech soustředí na to, aby likvidovalo klíčovou infrastrukturu, což může vyvolat další uprchlickou vlnu před válkou. V ruských televizních stanicích propagandisté Putinova režimu otevřeně mluví o tom, že je třeba poslat do Evropy další miliony uprchlíků, což by mohlo v některých zemích vyvolat tlak na vlády, aby omezily pomoc Ukrajině napadené Ruskem.

Čeští poslanci v úterý rozhodují o prodloužení ochrany uprchlíkům z Ukrajiny před Putinovou válkou. Uprchlíci mají šanci, že jim Česko prodlouží vízum o dočasné ochraně o jeden rok, do konce března 2024.