Fiala pogratuloval vítězi Pavlovi. Výsledek čte jako začátek konce Babiše

„Gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem České republiky. Vyhrál občanský kandidát, jsem hrdý na české občany a děkuji jim, že využili svého volebního práva. Za chvíli mu osobně pojedu gratulovat do volebního štábu,“ řekl Fiala.

Zmínil, že jde o třetí významnou porážku Andreje Babiše v politice, což by mohlo mít dopad i do budoucna. „Vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry. Může to být ale ještě dlouhé a nepříjemné,“ varoval.

Uvědomuje si také, že Česko prošlo brutální kampaní, ze které se jako společnost budeme ještě dlouho zotavovat. „Populismus se spojil s extrémismem. Viděli jsme snahu rozdmýchat lidské vášně. To vše je daleko za hranicí toho, co by mělo být standardem v slušné a demokratické zemi. Naše společnost z kampaně vychází jako rozdělená,“ hodnotí.

Předseda vlády dále uvedl, že již brzy vyrazí do štábu Petra Pavla, aby mu osobně pogratuloval ke zvolení novým prezidentem. Uvedl také, že se na jejich vzájemnou spolupráci těší.

Podle něj Pavel vyhrál díky své spojovací kampani, a právě vlastnost spojovat je podle Fialy důležitou náplní prezidentovy práce.