Celá populace projde určitou formou testování, řekl Fiala. Babiš prý v dopise připomněl své úspěchy

Premiér Petr Fiala v sobotu v novoročním projevu řekl, že ceny energií, inflace a covid jsou tři vážná nebezpečí, jimž bude Česko letos čelit. Rovněž se v neděli na Primě vyjádřil k reakcím. „Moje paní mě za projev pochválila. Dostávám dost pozitivních reakcí. Nejsem rád, že jsem musel lidem říct pravdu, že tento rok nebude jednoduchý,“ komentoval novoroční projev.

Řeč přišla také na covid a novou variantu omikron. „Ví se, že nakažlivost je vyšší. Určitě je nižší riziko těžkého průběhu, ale nebude to nic jednoduchého. Při rychlosti šíření bude opět zátěž na nemocnice, ale podle odhadů to zvládneme. Celá populace projde určitou formou testování, to je důležité pro preventivní opatření,“ uvedl Fiala s tím, že s ministrem zdravotnictví o omikronu vláda informuje a říká pravdu: „Budeme říkat pravdu, nebude to jednoduché, jsme na to připraveni.“

Fiala také řekl, že se nyní řeší zkrácení karantény. Debata podle jeho slov probíhá v odborných skupinách. „Někde k tomu došlo, někde se debatuje, například v Německu. Během několika dnů budeme moct přijmout politické rozhodnutí,“ doplnil premiér.

Za zásadní úkol podle něj je proočkovat třetí dávkou. „Jsme připraveni testy hradit formou zdravotní pojišťovny. Pokud řekneme, že se mají testovat 2x týdně ve třech až pěti dnech, bude to hrazeno,“ uvedl Fiala s tím, že pokud vláda dělá restrikce, musí je lidem kompenzovat: „Pojďme se testovat, pak nebudeme muset dělat lockdowny.“

Ohledně povinného očkování Fiala řekl, že o něm není přesvědčen. „Lepší než rozdělovat společnost a vytvářet tlak, je přesvědčovat ty, kteří nebyli dostatečně osloveni nebo jim to zatím bylo lhostejné. Proočkovat třetí dávkou v maximální míře je úkol, před kterým všichni stojíme,“ prohlásil.

Podle něj zde byly zde obavy, co se bude dít o svátcích a Silvestru. „Společnost to zvládla, za to lidem děkuji. Jsou úkoly politické, ale také úkoly občanů. Když je budeme dodržovat, tak to společně zvládneme,“ prohlásil.

Testování pracovníků dvakrát týdně

Zároveň nový ministr zdravotnictví Fialovy vlády Vlastimil Válek oznámil, že firmy by měly od 17. ledna testovat všechny pracovníky dvakrát týdně. Jednat o tom bude ještě tripartita. „Na základě toho uděláme konkrétní návrhy,“ řekl Fiala na Primě.

Ohledně energií Fiala podotkl, že Zelený úděl je věc schválená v roce 2019, kdy s tím Babiš souhlasil. „Je to rámec, který má znamenat, že Evropa nebude v 2050 zhoršovat klima. Je to cíl a teď dochází k opatřením. Zásadní je, aby jádro patřilo k čistým zdrojům,“ zdůraznil Fiala.

Podle jeho slov teď Česko bojuje o jádro a má velkou šanci ho prosadit. „Jde nám o to, aby plyn byl mezi přechodnými zdroji, jádro bylo čistý podporovaný zdroj,“ řekl.

Vláda už ve středu na tiskové konferenci schválila plán na pomoc těm, kteří jsou postižení zvýšenými cenami energií. Připravuje navíc novelu zákona kvůli zvýšení příspěvků na bydlení, podnikatelům pomohou záruky.

Mimořádná okamžitá pomoc má domácnostem pomoci jednorázově s úhradou nedoplatků, případně pomoci s jinými nutnými výdaji, na které domácnostem po úhradě nezbývají vlastní peníze. Základním předpokladem je, že domácnost přešla v dodávkách energií na standardní produkt a má k dispozici vyúčtování záloh za energie za období v režimu dodavatele poslední instance (DPI).

Pomoc je určena rodinám, které by se vlivem uhrazení nedoplatků dostaly do hmotné nouze. Nově se umožní do odůvodněných nákladů na bydlení zohlednit i hypotéky či další závazky, jako jsou například leasingy. Posuzuje se příjem žadatele i ostatních členů rodiny a majetek.