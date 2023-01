Vláda kvůli událostem zreviduje program. Výměnu ministrů Fiala nechystá

Programové prohlášení by vláda měla revidovat do konce prvního čtvrtletí letošního roku. Podle Fialy však úprava nijak nesouvisí se změnami v obsazení vlády, které řeší koaliční smlouva. „Programové prohlášení se týká programu. Personální změny nebo výměny mezi jednotlivými stranami neplánujeme,“ uvedl.

Připustil, že v médiích čte často i velmi konkrétní spekulace o změnách ministrů. „Ale skutečně to není předmětem našich debat a nic takového se nechystá,“ řekl.

Kabinet chce podle něj při pracích na revizi programového prohlášení projít, co se podařilo splnit, co je nutné urychlit, ale také realisticky zhodnotit harmonogram prací. „Toto všechno bychom dělali v každém případě, tak to má být,“ uvedl. Nutnost výrazněji přepracovat závazky kabinetu však způsobila ruská invaze na Ukrajinu z loňského roku.

„Nikdo nemohl vědět, co se stane. Hodně to změnilo situaci v Evropě, výzvy, kterým čelíme, i to, co je potřeba řešit. Proto se chceme na programové prohlášení podívat z toho hlediska, jestli třeba už něco není realistické, něco nemáme přidat,“ uvedl. Nepůjde o nové programové prohlášení, ale realistický pohled na to, co válka na Ukrajině změnila, konstatoval.

Kabinet podle Fialy funguje jako tým. „Projevuje se to v řadě věcí – v přípravě rozpočtu, ve způsobu komunikace a dalších věcech,“ uvedl. Výhrady říká Fiala přímo ministrům. Dodal, že nemá potřebu jim je vzkazovat přes média. „To není můj politický, ani lidský styl, abych to tímto způsobem komentoval,“ doplnil. Připomněl také své bilanční návštěvy na jednotlivých úřadech, které by měl dokončit zhruba do měsíce.

Ve vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN se daří překonávat rozdílné zájmy a pozice stran ve prospěch občanů, uvedl Fiala. „Myslím, že veřejnost má možnost srovnávat, jak jednotlivé vlády fungovaly a jak funguje naše vláda,“ doplnil. Na všech podstatných věcech se podle něj dosud pětikoalice shodla, nevede „žádné bratrovražedné boje a politické přestřelky“.

Fiala řekl, že koalice se nedopouští zmateného vyjadřování, které vyčítal předchozímu kabinetu ANO a ČSSD. „Jsem přesvědčen, že občany nezajímá, jak se mezi sebou hádáme, ale občany zajímají výsledky, to, co pro jejich životy znamenají vládní rozhodnutí, jakým způsobem vedeme Českou republiku a kam,“ uvedl. Kabinet by neměl zneklidňovat veřejnost různými neověřenými informacemi o věcech, které ještě nejsou rozhodnuté, dodal.

Podpořit tři kandidáty bylo odpovědné

Rozhodnutí koalice Spolu nepodpořit před prvním kolem jediného kandidáta a nenasadit vlastního bylo podle Fialy odpovědným řešením. Uvedl, že součástí strategie Spolu je to, aby na Hradě příštích pět let nebyl populista či extremista. Koalice chce hlavu státu, která bude dobře reprezentovat Česko, bude mít jasnou prozápadní orientaci a respekt k ústavě, dodal.

Koalice Spolu loni v říjnu oznámila, že nejblíže má k senátoru Pavlu Fischerovi, bývalé rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové a bývalému vysokému představiteli české armády a NATO Petru Pavlovi.

Podle Fialy byl správný krok, že několik měsíců před volbami koalice nepřišla s dalším vlastním uchazečem o Hrad jen proto, aby měl na „tričku logo Spolu“. „Odpovědně jsme akceptovali, že voliči se už rozhoduji mezi těmito osobnostmi,“ uvedl.

Fischer, Nerudová a Pavel naplňují představu prezidenta z pohledu stran Spolu, ale i jejich voličů, konstatoval premiér. „My to dělali po důkladné debatě s našimi členy a voliči a věděli jsme, že oni se už rozhodují mezi těmito třemi kandidáty,“ řekl Fiala.

Podpora Ukrajiny pomocí licencí

Česko může pokračovat ve vojenské pomoci Ukrajině prostřednictvím licencí, spolupráce se zahraničními partnery či soukromými subjekty, naopak na samou hranu možností se dostává v případě pomoci formou poskytování nepotřebných zdrojů české armády, uvedl Fiala. Vyzdvihl pravidelné diskuse s ukrajinskými představiteli o tom, co potřebují, ale i spolupráci s dalšími zeměmi v pomoci Ukrajině.

Fiala připomněl, že Česko patří mezi země, které Ukrajině pomáhaly od samého počátku ruské vojenské invaze. „Díky statečnému boji a obraně, kterou Ukrajinci ukazují, ale i díky tomu, že existuje vojenská pomoc ze západních zemí, jsou Ukrajinci schopni čelit té obrovské ruské přesile. V tom je potřeba pokračovat a to chceme dál dělat,“ konstatoval.