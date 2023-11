Šofér pustil chodkyni, ve vedlejším pruhu ji srazilo auto. Na místě zemřela

K tragédii došlo v půl druhé odpoledne v ulici Velké Novosady před odbočkou na nábřeží Protifašistických bojovníků na takzvaném místě pro přecházení. Tam na rozdíl od klasického přechodu nemají chodci přednost, nicméně jakmile na něj vstoupí, řidiči je nesmí ohrozit.

Jednadvacetiletá chodkyně chtěla přejít z pravé na levou stranu a vstoupila zde do silnice poté, co ji pustil řidič nákladní soupravy jedoucí v pravém pruhu. Zpoza soupravy pak přešla do levého pruhu právě ve chvíli, kdy jím projíždělo auto s připojeným přívěsným vozíkem pro převoz zvířat.

„Po kontaktu s vozíkem byla chodkyně odražena zpět do pravého pruhu, kde zůstala ležet na silnici. Způsobeným zraněním i přes veškerou snahu přivolaných záchranářů na místě podlehla,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

„Řidička zřejmě kontakt s chodkyní přehlédla a pokračovala dál v jízdě na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde byla zastavena a zadržena policejní hlídkou,“ dodala s tím, že dechová zkouška vyloučila jízdu pod vlivem alkoholu.

Po nárazu do dodávky zemřel i senior na kole

Policisté zatím nehodu vyšetřují pro podezření z trestných činů usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za které by řidičce v případě obvinění a odsouzení hrozilo až osm let vězení.

Současně hledají případné svědky srážky z řad kolemjdoucích či projíždějících řidičů, kteří vše mohli zachytit na palubní kameru.

„Lidé, kteří by nám mohli poskytnout jakékoliv informace o okolnostech události, se mohou obracet přímo na policisty na telefonních číslech 974 778 458 a 974 778 324 nebo lze využít služební mobil 725 979 808,“ vyzvala Zajícová.

V regionu nešlo ve středu o jedinou tragickou dopravní nehodu. Na silnici u Ondřejovic, místní části Zlatých Hor, zemřel šestasedmdesátiletý cyklista, jenž sjížděl z kopce na elektrokole. Jel ale příliš rychle a při průjezdu mírnou zatáčkou přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucí dodávky.

„Její řidič se snažil nehodě zabránit, intenzivně brzdil a vyjel vpravo mimo silnici, přesto cyklista narazil do levého předního boku vozu. I přes okamžitou první pomoc senior na místě zemřel,“ shrnul policejní mluvčí Libor Hejtman.

