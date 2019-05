Přes Česko se přesouvá konvoj amerických vojáků, omezil dopravu na dálnici D5

STARÁ BOLESLAV Konvoj americké armády se bude i ve středu přesouvat přes české území na cvičení do Rumunska a Maďarska. První vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách budou ve středu večer a v noci pokračovat přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední část konvoje by měla podle plánu opustit republiku ve čtvrtek odpoledne. Ve středu v ranních hodinách zkomplikoval dopravu na dálnici D5.

Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Na jejich trase je několik dopravních omezení, proto je přesun naplánován hlavně na večerní a noční hodiny. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu.



Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně. První z nich v roce 2015 vyvolal značný zájem veřejnosti. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí. Letos setkání s veřejností a ukázky techniky nejsou v plánu.