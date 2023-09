Zvýšení přesčasů lékařům zruším a penicilin si vyrobíme, slibuje ministr Válek

Česko se stále potýká s nedostatkem léků. V lékárnách chybí hlavně penicilin, sirupy pro děti, inzulin či endiaron. Podle Vlastimila Válka jsou tyto výpadky dlouhodobý problém na celém světě. „U klíčových léků typu penicilin je potřeba, aby nebyl monopol, který tu takřka byl při mém nástupu do vlády,“ sdělil v pořadu Válek.

První krok je podle něj změna současného zákona. „Dovezli jsme už několik set tisíc kusů antibiotik,“ řekl Válek v České televizi.

Ministr zdravotnictví také zmínil, že probíhají „extrémně úspěšná“ jednání s držiteli licence na léky. „Uděláme maximum pro to, abychom do Česka dostali výrobu penicilinu,“ řekl Válek a doplnil, že pokud musí lidé musí obvolávat lékárny, je to katastrofa. „Vyřeší to novela, distributoři budou mít povinnost je dodat všude,“ informoval Válek.

Ministr zdravotnictví mluvil také o nové ředitelce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřině Podrazilové. Ta má podle ministra půl roku na to, aby se situace s dostupností léků zlepšila. „Musí nastartovat změny,“ sdělil Válek.

Ředitelka Podrazilová nastoupila do čela SÚKL ve čtvrtek, vystřídala Irenu Storovou, která byla v čele úřadu pět let. Podle Válka má půlroční zkušební lhůtu na to, aby nastartovala potřebné změny. „Pokud se to nepodaří, bude vypsáno nové výběrové řízení,“ řekl Válek.

„Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat, že se během roku, roku a půl se tady spustí výroba těchto léků,“ řekl Válek. Podrobnosti sdělit nechtěl, nejdříve chce o případném úspěchu jednání informovat premiéra a vládu. Zajištění výroby přímo v ČR považuje za řešení jedné z příčin nedostupnosti léků.

Členka sněmovního výboru pro zdravotnictví Iveta Štefanová (SPD) ministrovi vyčítala, že sice problémy popisuje, ale reálné výsledky nevidí. „Doufám, že se to stihne,“ poznamenala Štefanová na adresu dodávek léků na podzim.

Podle viceprezidenta České lékařské komory Zdeňka Mrozka je problémem také systém eReceptů. „Nechápu proč mi systém eReceptu nenahlásí, ve které lékárně je lék dostupný a nemůžu si ho rovnou rezervovat,“ stěžoval si Mrozek.

Přesčasy vrátíme na 416 hodin

Ve zdravotnictví se aktuálně velmi intenzivně také řeší přesčasy lékařů. Mrozek kritizuje fakt, že lékaři mají mít dvakrát více přesčasů než jiné profese jako policisté či hasiči. „Zkusil jsem si namodelovat týden lékaře podle nového zákona, nebude mít žádný volný den na rodinu a svůj život,“ řekl Mrozek.

Mluvil také o stanovisku ČLK k přerušení práce lékařů na přesčasech, kteří tím dávají najevo svůj nesouhlas. „Lidé se nemusí bát, že je v akutních případech nikdo neošetří,“ sdělil Mrozek.

Válek sdělil, že chce spolu s poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) předložit ve zrychleném projednávání do Sněmovny novelu zákoníku práce, která zruší nedávno schválené navýšení přesčasové práce lékařů. „Není to můj zákon. Novela spěchala, abychom nedostali pokutu od Evropské unie,“ řekl Válek.

Podle Válka je změna projednaná i s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Právě poslanec Kaňkovský byl tím, kdo předložil pozměňovací návrh, který změnu maximálního objemu dobrovolné přesčasové práce z 416 na 832 hodin do zákoníku vložil.

„Jednáme i o výjimce pro zachování čtyřiadvacetihodinových směn, protože to je větší problém,“ doplnil Válek. V nemocnicích bude od října podle zákoníku práce možné plánovat pouze dvanáctihodinové směny, potom bude muset mít lékař nejméně 11 hodin nepřetržitého odpočinku. Už v týdnu potvrdil i premiér Petr Fiala (ODS), že ČR o výjimce na čtyřiadvacetihodinové směny s Evropskou komisí jedná.

Další jednání se zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory má Válek podle dřívějších informací naplánované na pátek 20. října. „Základní požadavek je, aby se zákon vrátil do původního stavu. Druhá věc je začít řešit tu neúnosnou situaci v nemocnicích,“ řekl v diskusi viceprezident ČLK.

Podle poslankyně Štefanové je problém jinde. Novela, pro kterou i ona zvedla v poslanecké sněmovně ruku, téma jen otevřela a sama o sobě dramatickou změnu nepřináší. „Lékaři čekali, že se to teď díky novele začne řešit, což se nestalo,“ vysvětlovala v televizi Štefanová.

Jednání s mladými lékaři v říjnu

Pokud se zdravotníci a ministerstva neshodnou na novele, která navyšuje počet dobrovolných přesčasů, v prosinci mohou chybět lidé až na 24 tisíc nemocničních služeb, míní také předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce řešení předložit na říjnovém jednání s lékaři. Odbory zdravotníků žádají zrušení sporných změn a další změny vedoucí ke stabilizaci pracovníků.

„Věřím, že tento návrh bude vyhovovat mladým lékařům a tento problém vyřeší,“ řekl Válek.

„Musíme najít řešení. Jsem si vědom toho, že tak jak ten pozměňovací návrh prošel, tak je to velký problém,“ dodal s tím, že sám byl proti pozměňovacímu návrhu poslance Víta Kaňkovského.

Zdravotnické odbory a Česká lékařské komora ministrovi představily společné požadavky, mezi nimiž bylo i zrušení nového paragrafu zákoníku práce, který se týká přesčasové práce, a zrušení zákazu čtyřiadvacetihodinových pracovních směn. Odboráři v diskusi nejemotivněji zmiňovali výši odměňování. Žádali navýšení tabulkových platů, podle Válka ale na tom ve vládě shoda není.