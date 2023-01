Hlavní úkoly pro nového prezidenta? Se sto dny hájení nemůže počítat, tato rozhodnutí nepočkají

Ať už se v pořadí čtvrtým prezidentem či prezidentkou stane kdokoli, na sto dní hájení, kterým se vrcholní politici mnohdy zaštiťují, může zapomenout. Ekonomická a mezinárodněpolitická situace velí přiložit ruku k dílu ihned.

Úřadu se sice nový prezident formálně ujme až 8. března, den poté, co vyprší mandát končícímu Miloši Zemanovi, do té doby ale musí kompletně sestavit svůj hradní tým a podrobně si projít předávací složku, kterou mu či jí na Hradě chystají. Právě se Zemanovou dekádou by se měl hradní pán nebo paní rychle „popasovat“.