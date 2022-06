Zeman bude vetovat manželství homosexuálů, pokud zákon projde sněmovnou

Prezident Miloš Zeman by vetoval zákon umožňující manželství osob stejného pohlaví, pokud bude přijat. Podpořil by naopak, aby se do Ústavy dostalo, že manželství je výhradně svazek muže a ženy. Zeman to prohlásil při návštěvě maďarské prezidentky Kataliny Novákové. „Rodina je svazek muže a ženy. Tečka,“ prohlásil Zeman.