Poselství? Spíš vysněný životopis a promarněná příležitost, hodnotí experti Zemanův vánoční projev

Prezident projev zakončil parafrází básně od Vítězslava Nezvala: „Bylo to krásné a bylo toho dost. Sbohem a šáteček.“ „Bude hodně těch, kteří si budou myslet, že to krásné bylo, a taky těch, kdo budou říkat, že nebylo,“ reagoval pro Lidovky.cz sociolog Jan Herzmann s tím, že tak již to u prezidentů, kteří jsou přijímáni kontroverzně, bývá.

„Dost toho bylo jednoznačně, 32 let v politice je opravdu hodně,“ doplnil. Bilanční projev podle něj ale přišel poněkud brzy, očekával by ho až v březnu. Chyběla mu též nějaká sebekritika v duchu Zemanovy knihy Jak jsem se mýlil v politice.