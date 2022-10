Za prezidenta nechci fíkus ani masožravku, říká sociolog Přibáň. Zeman podle něj sjednotil demokraty

Lidovky.cz: Prezident od počátku svého prvního mandátu bojuje s politickou elitou. Na oslavy 28. října nedocházeli zpočátku jen rektoři, posléze i někteří ústavní činitelé. Myslíte, že po deseti letech to lze pokládat za tradici?

Neviděl bych to jako tradici, ale jako degradaci. Dezinterpretaci celého ceremoniálu státních vyznamenání a koneckonců s tím i celého prezidentského protokolu a funkce.

Lidovky.cz: Jakou stopu, ve srovnání s předchůdci, zanechává prezident Zeman ve vyznamenáních? Každý rok dekoroval od 30 do 40 osob, letos by to mělo být kolem osmdesáti.

Ten počet se dal předpokládat, protože jsou to poslední vyznamenání udělovaná Milošem Zemanem.

Pokud se zpětně díváme na těch deset let, tak udělování státních vyznamenání je vždy nějakým zobrazením kultury a míry kultivovanosti země a jejího prezidenta. Řekl bych, že jsme svědky toho, že Miloš Zeman devalvoval hodnotu nejvyšších státních vyznamenání. Myslím především Řád bílého lva.

Vedle osob, které se skutečně zasloužily a nasazovaly životy za tuto republiku, jsou taková vyznamenání udělována pophvězdám a průmyslníkům. Tato povolání nejsou zrovna výrazem nějaké chrabrosti či schopnosti obětovat se vlastní zemi.

Lidovky.cz: Narážíte na Řád bílého lva pro Jiřinu Bohdalovou v roce 2021. Myslíte tedy, že hvězdy popkultury (umělci, sportovci) by neměly dostávat taková vyznamenání?