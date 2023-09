Proč Pavel váhal s podpisem? Vadí mu velké náklady mimořádných valorizací a zbrklost u předčasných důchodů

Odložení o den, v tomto případě ze srpna na září, znamená, že striktnější a pro stát levnější pravidla nezačnou platit od pátku, jak si přála vláda, ale až od října. To na jedné straně umožní, že několik tisíc zájemců o předčasnou penzi bude moci do té doby nastoupit podle původních – štědřejších – podmínek. Tedy s trvale menším krácením pobírané částky a nezměněným výpočtem valorizace.

Na druhé straně stát na dosud poměrně štědrých předčasných důchodech (i když už méně výhodných než těch řádných) ušetří méně, než plánoval. Odklad, pokud by umožnil nastoupit do dřívější penze za původních podmínek třeba deseti tisícům lidí, ochudí důchodový systém státu podle ekonomky Danuše Nerudové o tři až čtyři miliardy korun. Během měsíce zřejmě deset tisíc lidí nastoupit nestihne, takže roční erární ztráta bude spíš v řádu vyšších stamilionů, možná přes miliardu.

Prezident měl k novele několik podstatných připomínek, ale poměrně překvapivě zákon nevetoval a v pátek ho s výhradami podepsal.

„Novela zákona o důchodovém pojištění obsahuje řadu potřebných kroků,“ zdůvodnil Petr Pavel svůj podpis.

V tom je s ekonomy zajedno. Současný systém je v případě předčasných důchodů (zejména v situaci rostoucí inflace) poměrně štědrý a neúměrně vysává státní rozpočet. Pavel však v novele kritizuje údajně malou regulaci mimořádných valorizací a krátkou dobu, kterou mají lidé na změnu pravidel předčasných penzí.

Novela podle prezidenta Pavla upravuje mimořádné valorizace penzí způsobem, jenž by při dalším inflačním výkyvu vedl k nákladnějšímu řešení, než je to dnešní. „Paradoxně to vede ke konfliktu se základním cílem vlády, to je dosažení pokroku na poli fiskální konsolidace,“ konstatoval Pavel ve zdůvodnění zveřejněném na stránkách Hradu. Cílem by dle něj mělo být najít takový postup, který při „nadměrné inflaci zvýší důchody obdobným tempem, jakým rostou příjmy ostatním spoluobčanům“.

Valorizace jako rébus

Podobně kritický je vůči nastavené změně výpočtu mimořádných valorizací – které zvyšují lidem penze mimo lednový řádný termín v případě, že v předchozích měsících inflace převýší 5 procent –, i prezidentův poradce, ekonom z investiční společnosti Avant a exšéf někdejší důchodové komise Vladimír Bezděk.

Mimořádné přidání se nově poměrně složitě vypočítává. Dosavadní mimořádnou valorizaci nahrazuje dočasný přídavek v jednotné výši a dočasné zvýšení zásluhové části důchodu. Přidání se bude vypočítávat jako násobek 60 procent růstu cen a zásluhového dílu průměrného starobního důchodu. Přídavek bude odpovídat polovině výsledné částky, druhá polovina se bude rozpočítávat do zásluhového dílu.

Takový způsob mimořádného zvýšení penzí v případě výrazného nárůstu inflace je i podle Bezděka z hlediska státu nákladnější než současný výpočet. Bezděk kritizuje i nevídaně krátkou dobu na změnu parametrů pro odchod do předčasného důchodu. Mnoho žadatelů postihne zejména zkrácení maximální doby předčasnosti z nynějších pěti na tři roky.

„Když jim ze dne na den změníme dosavadních pět let na tři roky, tak se obávám, že ta změna je pro tenhle segment populace příliš náhlá a je to příliš ostrý zásah do jejich důchodových práv. (...) V zákoně podle našeho názoru chybí určitý přechodný mechanismus, který by pro tento segment občanů tu změnu trochu rozložil v čase,“ řekl Bezděk.

Prezident má v týmu ekonomických poradců i Danuši Nerudovou, šéfku někdejší komise pro spravedlivé důchody, již zřídila tehdejší ministryně práce Jana Maláčová (SOCDEM). A Nerudová k novele důchodů už tak kritická není. Jedná se podle ní o maximum možného a v daný okamžik nejlepší možný kompromis, který umožní snížit rozpočtové ztráty důchodového systému. „Mimořádná valorizace formou pevného příplatku? Někdo říká, že to je nesystémové řešení, podle mne se jedná o částečné zjednodušení systému a v podstatě okamžitou pomoc důchodcům,“ uvedla Nerudová pro Lidovky.cz.

Postup „chytré horákyně“

Koaliční politici prezidentův páteční podpis pochopitelně vítají. I když jejich záměr na zavedení účinnosti novely už od září zhatil Pavlův odklad podpisu až na první den po vypršení srpna.

„Je dobře, že pan prezident vyslechl moje argumenty a po našem jednání podepsal zákon, který napravuje nespravedlnosti v důchodovém systému a napomáhá ozdravení veřejných financí,“ uvedl v pátek předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Naopak sněmovní opozice, jež novelu od počátku kritizovala, žádné nadšení z prezidentova podpisu nesdílí. „Pokud měl pan prezident skutečně výhrady, očekávala bych, že bude mít odvahu a ten zákon vetuje. Takhle mi jeho postup připomíná ‚chytrou horákyni‘,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO a exministryně financí Alena Schillerová.