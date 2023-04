Bývalý ministr i poradci z kampaně. Pavel představil tým svých expertů

Tomáš Richter

Tomáš Richter

Jako vedoucí prezidentova poradního týmu bude mít na starost jeho koordinaci. Zároveň bude pomáhat s tvorbou strategie k naplňování prioritních cílů prezidenta republiky.

Richter je podnikatel a jeden ze zakladatelů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNŽ). V Pavlově předvolební kampani se věnoval financím a shánění sponzorů, podle Hospodářských novin působil jako „hlavní spojka s byznysem“.

Jeho hlavním podnikatelským zájmem jsou v současnosti hotely, už přes 20 let jeho firma provozuje mariánskolázeňský Hotel Olympia. Kromě toho je aktivní i v neziskovém sektoru. V roce 2016 stál u zrodu NFNŽ, do srpna 2022 byl předsedou jeho správní rady, nyní je řadovým členem.

Richter vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického (1989), od března 1990 do května 1991 pracoval jako referent v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla. V roce 1993 se společníkem založil firmu RiS, jež se na přelomu století spojila se švédským výrobcem zámků Abloy (nyní Assa Abloy), která už v roce 1997 ovládla výrobce zámků FAB.

Pro švédské majitele Richter pracoval jako manažer do roku 2012. V letech 2011 až 2019 také působil v dozorčí radě společnosti EMUN Partners, která se věnuje správě majetku významných klientů.

Jan Kysela

Jan Kysela

Kysela bude Pavlovi radit v otázkách Ústavy a práva. Povede také Konzultační panel pro nominaci ústavních soudců.

Ústavní právník, vedoucí katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (od 2011). S prezidentem Pavlem jednal už během předvolební kampaně, nyní vede konzultační panel, který se zabývá výběrem kandidátů na nové ústavní soudce.

Od roku 1997 působí v horní komoře, mimo jiné jako asistent a poradce předsedy Senátu, od roku 1998 je tajemníkem senátní stálé komise pro ústavu. Podílel se na komentářích k Ústavě ČR a k Listině základních práv a svobod, je autorem knih na pomezí ústavního práva, ústavní teorie a politologie.

Absolvoval Právnickou fakultu UK, kde studoval i doktorský studijní program a od roku 1998 zde učí, mezi roky 2018 a 2022 byl proděkanem Právnické fakulty UK pro doktorské studium, nyní je členem vědecké rady fakulty.

V roce 2017 ho prezident Zeman jmenoval profesorem v oboru Ústavní právo a státověda. V době studií pracoval jako asistent poslance, v letech 2008 až 2023 byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, působí v rozkladové komisi ministerstva školství.

David Marek

David Marek

Marek bude v týmu zastávat roli poradce pro ekonomiku, hospodářskou politiku a finanční otázky.

Hlavní ekonom Deloitte ČR, patřil k tvůrcům ekonomické části předvolební kampaně Petra Pavla, podílel se také na přípravě současného prezidenta na předvolební debaty.

Publikuje v médiích, patří k často citovaným ekonomům, prezident Petr Pavel se s ním nedávno radil, zda má podepsat zákon, který snižuje tempo valorizace penzí. „Je to špatně, ale je to nevyhnutelné zlo, které musíme podstoupit, protože ten systém bychom dále destabilizovali,“ popsal Marek svůj názor pro Seznam Zprávy.

Vystudoval Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (1999), kde získal i doktorát (2007), absolvoval stáž na univerzitě v irském Limericku. Kariéru začal v České národní bance, kde pracoval v oddělení připravujícím podklady pro jednání bankovní rady, mezi roky 1999 a 2000 působil v oddělení analýz finančních trhů České spořitelny.

V letech 2000 až 2014 působil v makléřské firmě Patria Finance, odkud odcházel z pozice hlavního ekonoma a člena představenstva společnosti. Od srpna 2014 pracuje v české pobočce společnosti Deloitte.

Vladimír Bezděk

Vladimír Bezděk

Bezděk nastoupí na místo experta pro důchodovou reformu, rozpočtovou politiku a finanční sektor.

Ekonom s více než dvacetiletou praxi ve finančních institucích, zejména v pojišťovnictví, investicích a bankovnictví, bývalý vedoucí dvou komisí pro důchodovou reformu, byl i členem Pavlova týmu expertů, který mu radil v prezidentské kampani.

Vystudoval finance a sociálně-ekonomické analýzy dat na Vysoké škole ekonomické v Praze, studoval také na Manchesterské univerzitě v Británii. Devět let pracoval na různých pozicích v České národní bance (ČNB).

Poté přešel do soukromého finančního sektoru, byl generálním ředitelem a předsedou představenstva pojišťovny Aegon, vedl slovenskou Generali pojišťovnu, Penzijní společnost České pojišťovny či ČSOB Pojišťovnu a také byl prezidentem Asociace penzijních společností ČR. Nyní je předsedou představenstva investiční společnosti Avant, je také jednatelem investiční platformy CroFUNgo.

Jako analytik fiskální politiky byl poradcem Bankovní rady ČNB a od podzimu 2003 vedl výzkum fiskální politiky. Od července 2004 do června 2005 přechodně pracoval na Úřadu vlády, kde se účastnil přípravy podkladů pro rozhodování o důchodové reformě a koordinoval výkonný tým, který analyzoval návrhy politických stran na reformu penzí (tzv. Bezděkova komise).

V roce 2010 vedl poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (tzv. druhá Bezděkova komise), který připravoval podklady pro reformu důchodového systému. Rovněž zasedal v Národní ekonomické radě vlády (NERV). Věnoval se také spolupráci s Transparency International ČR.

Jakub Maščuch

Jakub Maščuch

Maščuch bude prezidentovi radit v otázkách energetiky na místní, národní i evropské úrovni.

Odborník na inovace v energetice, Petru Pavlovi radil už během předvolební kampaně. Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického, na níž získal také doktorát (2014) a kde v současnosti působí jako vedoucí jedné z laboratoří Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). V ní se Maščuch věnuje mimo jiné posílení spolupráce soukromých společností s UCEEB v oblasti smluvního výzkumu.

Už během studia se věnoval decentralizované energetice, později získal ocenění za projekt mikroelektrárny, která dokáže prakticky bez obsluhy produkovat z biomasy teplo i elektřinu.

Pracoval v poradenské firmě Trigad, kde měl na starosti ekonomické studie v oblasti teplárenství a výrobních podniků, nyní je spolumajitelem Damgaard Consulting, které se věnuje poradenství v energetice. V letech 2018 až 2020 byl také členem rady Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Ladislav Miko

Ladislav Miko

Prezidentovi bude radit v otázkách životního prostředí a udržitelnosti. V minulosti působil také jako poradce bývalé ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové.

Bývalý ministr životního prostředí (2009) a pedagog. V současnosti přednáší ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a půdní biologii a ekologii jako externí profesor na Univerzitě v Antverpách, je poradcem ministra životního prostředí.

Vystudoval obory obecná biologie a systematická zoologie a ekologie na Univerzitě Karlově, v obou oborech zde získal i doktoráty. V roce 2009 se habilitoval pro obor ekologie na České zemědělské Univerzitě v Praze.

Pracoval v Ústavu krajinné ekologie Slovenské akademie věd, byl zástupcem ředitele České inspekce životního prostředí, v letech 2002 až 2005 byl náměstkem ministra životního prostředí na úseku ochrany přírody.

V roce 2009 byl jmenován ministrem životního prostředí v úřednické vládě Jana Fischera. Později působil ve vysokých funkcích v Evropské komisi. V letech 2018 až 2021 byl vedoucím Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Loni byl vládním zmocněncem pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb v době českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Na rodném Slovensku byl spoluzakladatelem Strany zelených (členem byl do roku 1993).

Lucie Poláková

Lucie Poláková

Poláková se ujme pozice poradkyně pro sociální politiku a další související otázky.

Expertka na sociální podporu, učitelka a zástupkyně ředitele na Vyšší odborné škole Cheb, Pavlovi radila již v době volební kampaně. Vystudovala obor sociální práce na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity Plzeň, kde později absolvovala i doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů.

Poté mj. učila na Gymnáziu a SOŠ v Aši, působila u společnosti DAP - Services, která se zaměřuje na diagnostiku, konzultace a poradenství pro školy a školská zařízení, na VOŠ v Chebu působí od roku 2008.

Je zakládajícím členem a místopředsedkyní spolku Komunitní osvětové společenství, jehož aktivity se kromě vzdělávání a osvěty zaměřují na pomoc a podporu lidí s postižením v Karlovarském kraji. Působí také jako lektorka výtvarných kurzů pro osoby s postižením, věnuje se problematice sociální práce, sociálních služeb a vzdělávání. V roce 2020 získala cenu Nadace Via VIA BONA.

Tým by měl do konce května doplnit odborník na vzdělávání. Pavel počítá také s dalšími externími poradci. K tématu důchodové reformy by měla prezidentovi radit například Danuše Nerudová, Zdeněk Tůma pak nabídne svou expertízu v oblasti bankovnictví a ekonomiky. Zahraniční politiku bude konzultovat s exposlancem Janem Farským (STAN).