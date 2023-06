Prezident Pavel vystoupí před poslanci, bude ve funkci na Hradě sto dnů

„Jedním z mých cílů v prezidentském úřadě je přispívat ke zlepšení politické kultury v naší zemi. Diskuse o klíčových tématech se zástupci obou komor Parlamentu pro mě znamenají nepostradatelný krok k jeho splnění. Jsem připraven ve své roli pomáhat k hledaní politického konsensu s cílem dosahovat co nejefektivnějších řešení problémů našich občanů. V tom má Poslanecká sněmovna zcela klíčovou roli,“ uvedl prezident Pavel.

„Pozváním hlavy státu do Poslanecké sněmovny zahajujeme oboustrannou komunikaci mezi zákonodárci a nejvyšším ústavním činitelem. Jde o pokračování původní masarykovské myšlenky, že v jádru demokracie je diskuse. A právě diskuse na této úrovni je naprosto nezbytná nejen pro praktickou tvorbu zákonů, ale i pro fungování našeho ústavou daného politického pořádku,“ řekla předsedkyně Sněmovny za TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ve Sněmovně se prezident zapíše do pamětní knihy a bude mít také společnou tiskovou konferenci s Pekarovovou Adamovou. Do Sněmovny dorazí v den, kdy bude pokračovat řádná schůze a kdy by poslanci měli mimo jiné pokračovat v diskusi o změně občanského zákoníku, která by umožnila manželství osob stejného pohlaví.

Markéta Pekarová Adamová @market_a S prezidentem @prezidentpavel jsme se domluvili, že v úterý poprvé navštíví Poslaneckou sněmovnu.



Před pár dny se Pavel sešel na Hradě s premiérem Petrem Fialou i s jeho předchůdcem, šéfem nejsilnějsí opoziční strany ANO a jednali spolu hlavně o otázkách zahraniční politiky před klíčovám summitem NATO ve Vilniusu.

Hovořili i o česko-americké obranné dohodě (DCA). Babiš zatím neřekl, zda ANO podpoří smlouvu při ratifikaci v parlamentu. „Budeme to diskutovat v rámci klubu, jsou na to různé názory,“ uvedl pouze. Vyhýbavě se vyjádřil i v nedělní Partii na Primě.

„Lidé se nás ptají, jestli tu budou američtí vojáci. Chceme vysvětlit detaily, chceme lidem vysvětlit, že pro nás nehrozí nebezpečí,“ řekl v debatě Babiš. Fiala opáčil, že smlouva vyjmenovává místa, kde by případně američtí vojáci mohli pobývat a že je veřejně přístupná.