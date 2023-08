Prezident Pavel jel na motorce bez přilby. Byla to hloupost, omlouvá se

„Přijel sem, byl tady chumel lidí. Pak skočil na motorku a vyrazil na hlavní. Pár lidí na to koukalo a říkali: ‚Kde má helmu?‘ Že by bez ní neměl jezdit. I on by měl dodržovat pravidla a chovat se řádně,“ sdělil CNN Prima News autor záznamu.

Pavel na Twitteru k incidentu uvedl, že vnímá své pochybení a za zjevný dopravní přestupek se omlouvá. „Při jízdě na motorce celý život dodržuji všechna bezpečnostní opatření, od přilby přes oblečení s chrániči až po bezpečnostní airbagovou vestu. V tomto případě jsem jel dohustit pneumatiky k čerpací stanici,“ vysvětlil na sociální síti.

„Byla to hloupost“

Podle jeho slov šlo o cestu dlouhou 1,5 kilometru po řídce používané komunikaci, na několik desítek metrů se musel napojit i na hlavní. „Byla to hloupost. Uvědomuji si, že prezident by měl jít v dodržování pravidel příkladem,“ pokračoval s tím, že v sobotu se zúčastní akce KEEP RESPECT, jejímž účelem je pomáhat motorkářům, kteří cizí vinou skončili na vozíčku.

„Při této příležitosti věnuji na dobrovolné vstupné částku vyšší, než je horní hranice pokuty ve správním řízení udělované za tento přestupek,“ zdůraznil prezident a současně dodal: „Celková vybraná částka bude využita na pomoc konkrétním motorkářům, kterým chybí peníze na léčbu jejich úrazu.“

Policejní mluvčí Ondřej Moravčík pro iDNES.cz řekl, že prezidentovi žádný postih nehrozí. „Má imunitu,“ uvedl.

Ministr dopravy Martin Kupka po jednání s prezidentem novinářům řekl, že na incident s helmou také přišla řeč. „Pan prezident si je té chyby vědom a také se rozhodl věnovat finanční prostředky ve výši stropu té možné sankce na aktivity spojené s bezpečností silničního provozu. Staví se k tomu čelem,“ řekl ministr dopravy.

Kupka současně uvedl, že tak jak v mnoha případech prezidenta poznal, tak on přesně patří k těm, kteří věnují k bezpečnosti na motorce pozornost. „A tohle nepochybně byla jenom konkrétní, dílčí chyba,“ řekl Kupka.

Po lidské stránce ho chápu, říká expert

Dopravní expert Roman Budský uvedl, že jedné straně je to přestupek, ale na druhou stranu prezidenta po lidské stránce chápe. „Je to vášnivý motorkář. A když se setkáte s takovým zachovalým, historickým kouskem (jako motorka, na které jel), tak podle mě neodolal a kousek se svezl. On ještě na motorce nebyl viděn, že by neměl přilbu, čili on na tyhle věci dbá. Myslím, že je to ojedinělý exces, který se podařilo zachytit,“ komentoval Budský.

„Kombinéza, přilba, boty, rukavice, tohle všechno má a neriskuje. Holt v každém chlapovi je malý kluk, a když se setká s něčím, co ho chytne za srdce, tak prostě neodolá,“ doplnil dopravní expert.

Zdůraznil, že podle dat Světové zdravotnické organizace je snížení rizika usmrcení s helmou o 40 procent nižší a riziko těžkého zranění se snižuje až o 80 procent.

„Myslím si, že je to velmi nebezpečné. Vím, že bez přilby jezdí mládenci, protože tvrdí, že chtějí mít vítr ve vlasech. Jenže ten vítr ve vlasech je strašně drahý a já bych doporučovala, aby si tu přilbu příště vzal. Že se mu tentokrát nic nestalo, bylo štěstí,“ doplňuje dopravní expertka Stanislava Jakešová z Člověk versus silnice.