Prezident Petr Pavel vystoupí po poledni se svým prvním novoročním projevem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Je velmi pravděpodobné, že prezident Pavel se ve svém projevu vrátí k tragédii před koncem roku. Vrah, který nejprve zabil v lese na okraji Prahy dvaatřicetiletého muže a jeho dvouměsíční dceru, se po pár dnech vydal vraždit na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Při tragédii na univerzitě zahynulo 14 lidí včetně střelce, který spáchal podle policie sebevraždu, jedna oběť vraha zemřela v nemocnici..

„Apeluji na všechny, aby tento tragický incident nezneužívali. Aby nebyl zneužíván politicky, aby nebyl zneužíván k útokům na policii, aby nebyl zneužíván k šíření dezinformací,“ apeloval prezident Pavel po mimořádném jednání vlády, kterého se také zúčastnil a po němž byl vyhlášen státní smutek na 23. prosince.

Petr Pavel vystoupí s novoročním projevem necelý rok poté, co zvítězil v boji o Hrad, když ve druhém kole prezidentské volby porazil šéfa ANO Andreje Babiše. V klíčových otázkách zahraniční politiky postupuje v souladu s vládou. „Musíme pokračovat v podpoře Ukrajiny,“ řekl Pavel například po jednání s hlavami států Slovenska, Polska a Maďarska.

Prezident také v loňském roce podepsal zásadní změny, které vláda prosadila – změny u důchodů i úsporný balíček zvyšující některé daně.

Tradici projevů hlav státu zahájil T. G. Masaryk

Tradici novoročních projevů hlavy zahájil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Zprvu poskytoval novinám novoroční interview. Na Nový rok 1919 také promluvil k Národnímu shromáždění. Ve třicátých letech Masaryk začal vystupovat s vánočními projevy.

V průběhu vánočních svátků vystoupil tentokrát premiér Petr Fiala. Slíbil, že skončí zdražování a mzdy znovu porostou. „Věřím, že to nejhorší máme za sebou, přichází rok naděje,“ řekl ve svém projevu Fiala.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil stihl oslovit občany ještě dříve, s adventním poselstvím. „Osobně mi velmi vadí, že my politici, politici z koalice a z opozice postupně ztrácíme schopnost spolu mluvit,“ řekl Vystrčil. Vadí mu, že se to přenáší ze Sněmovny a z politiky i do běžného života.